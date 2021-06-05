Инваспортсмен из Алтайского края завоевал золото на чемпионате Европы по лёгкой атлетике

Александр Костин одержал победу в беге на 5000 метров.

Фото: www.flickr.com

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике под эгидой Международного паралимпийского комитета проходит в польском городе Быдгощ с 1 по 5 июня 2021 года. Участие в нём принимают более 650 спортсменов из 44 стран.

В первый день соревнований по итогам утренней сессии сборная России завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. Одна из золотых медалей на счету нашего земляка Александра Костина. Подопечный заслуженного тренера России Сергея Мануйлова победил в беге на 5000 метров среди спортсменов с нарушением зрения класса Т13.

Кроме Костина на этих соревнованиях в беговых дисциплинах выступают ещё два слабовидящих спортсмена из Алтайского края — средневик Егор Шаров и спринтер Артём Логинов, пишет «Алтайский спорт».