К началу учебного года школы региона получат уникальное пособие по иностранному языку, погружающее в историю Алтайского края

В течение трех месяцев барнаульские педагоги занимались разработкой и составлением специального дополнения к самому распространенному в Алтайском крае учебнику по английскому языку «Английский в фокусе (Spotlight)» для пятых-шестых классов. Оно называется Altai Krai in focus и выпущено издательством «Просвещение» тиражом в 10 000 экземпляров.

Фото предоставлено АИРО

Не исправить — дополнить

Altai Krai in focus — очередной учебник с региональным компонентом в Алтайском крае, но первый по английскому языку.

— С 2017 года наш институт при поддержке министерства образования и науки Алтайского края реализует проект по созданию региональной линейки пособий, — рассказывает руководитель проекта, заместитель директора Алтайского института развития образования им. А. М. Топорова Олеся Соколова. — У нас выпущены издания, связанные с культурой региона, литературой, историей, даже астрономией и ботаникой. А в прошлом году мы подобрались и к теме иностранных языков. Раньше у нас была разработана игра на английском и немецком «Люблю Алтай». Учебное пособие «Алтай в фокусе» стало ее логическим продолжением. Они могут использоваться как по отдельности, так и в комплекте.

Основной посыл заключается в том, чтобы научить детей представлять свою малую родину при общении с иностранными сверстниками и гостями региона. Все мы помним, как много в учебниках по иностранному посвящено Лондону, который is the capital of Great Britain, и как мало нашей стране. К тому же всё, что в них есть о России, как правило, касается двух наших столиц, а для многих детей этого возраста они слишком далеки и знакомы только по картинкам и видео. О региональной специфике, за редким исключением, нет ничего.

Барнаульские педагоги решили исправить эту ситуацию, не вмешиваясь в учебную программу, а дополнив её специальным пособием. Оно подстроено под самый распространённый в регионе учебник Spotlight.

— В пособии по десять модулей, которые тематически соответствуют друг другу, — детализирует разработчик части для пятого класса, доцент кафедры английского языка лингвистического института АлтГПУ Татьяна Кулакова. – Самые большие трудности возникли при работе с первым модулем, который посвящён школьным дням ребёнка. К региону эту тему привязать крайне сложно, но мы постарались — посвятили его современной школе, опираясь на опыт новоалтайского лицея № 8.

Алтайский край — один из первых регионов в стране, где появилось школьное пособие по английскому языку с региональным компонентом. Это не вкладка и не приложение с текстами, а полноценное самостоятельное издание, которое обеспечивает разностороннее развитие ребенка.

В то время, когда по программе положено изучать праздники, дополнение предлагает вспомнить, например, о цветении маральника. Кроме того, в пособии можно узнать о фабрике валенок в селе Родино, о Белокурихе и её санаториях, Барнауле и его достопримечательностях, Детском технопарке Алтайского края и национальностях, которые проживают у нас.

— Мы старались включить материал о разных уголках Алтайского края, — продолжает Татьяна Кулакова. — Им будут пользоваться ребятишки из разных районов, и нам хотелось, чтобы они нашли в нём что-то знакомое, что находится пусть не в их селе, но где-то поблизости.

Метапредметный подход

Важно, что этот учебник не по регионоведению, а прежде всего по английскому языку, поэтому учитель-предметник найдёт в нём задания по разным видам речевой деятельности: на чтение, письмо, аудирование, тренировку навыков говорения.

— Старались отслеживать и языковой материал, и грамматику, которые активно используются в основном модуле. И уже на этой базе строили дополнительные, — уточняет Татьяна Кулакова. — Предполагается, что сначала дети пройдут программный материал, а наш изучат как завершающий — специфику можно вводить тогда, когда постигнута основа.

Новый учебник соответствует всем последним требованиям и содержит много метапредметных заданий на развитие функциональной грамотности. В частности, здесь можно встретить математические задачи, основанные на региональном материале. Детям предлагают рассчитать затраты на покупку алтайских сувениров или стоимость покупки нескольких знаменитых сростинских пирожков. Также авторы предлагают разработать для барнаульского зоопарка памятку на английском языке о том, что на его территории делать запрещено, а что допустимо.

Для ребят постарше задачи более серьезные.

— Например, учащиеся должны посмотреть на инфографику или диаграмму, проанализировать и составить высказывание с использованием дополнительной информации, — говорит разработчик части для шестого класса, учитель английского языка барнаульской гимназии № 42 Евгения Гребёнкина. — Также предлагаем нетипичные задания, направленные на развитие креативного мышления: инженерную разминку или составление из музейных экспонатов ленты времени и её дополнение современными артефактами.

Хотя пособие разработано как приложение к конкретному учебнику, его можно использовать в комплекте с учебно-методическим комплексом любого автора — в этих классах дети изучают примерно одни и те же темы. Просто учителю придётся более тщательно продумывать план урока. Также дополнение допустимо применять как самостоятельное издание и опираться на него при подготовке занятий внеурочной деятельности или составлении межпредметных программ, ведь в нём есть буквально всё: история, география, культура, математика .