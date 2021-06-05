Летний гастрономический фестиваль «Едарама» состоится 6 июня

По погодным условиям традиционный слёт профессионалов гастрономии и любителей семейного паркового отдыха перенесли на воскресенье.

В программе гастрономического фестиваля кулинарные и полезные мастер-классы, дегустации вкусных и натуральных продуктов, блюда из разных стран и культур, подарки, конкурсы, беспроигрышная лотерея. Ресторация сибирской кухни «Горная Аптека» порадует гостей фестиваля блюдом от шеф-повара: фермерским поросёнком-гриль, запечённым целиком! Тех, кто интересуется здоровым питанием, ждут персональные рекомендации от нутрициолога Натальи Бурмистровой.

Кульминацией праздника станет шеф-battle лучших поваров города под открытым небом. Среди участников Антон Звонков («Ромеро-стейк»), Роман Степаненко («Грильница»), Оскар Рыжкин (ресторан «Любимый», г. Горно-Алтайск), Сергей Апейкин (гостиница «Алтай»), Артём Сарокин («Крафтбургер»). Готовить профи будут два блюда — вегетарианское и стритфуд. Оценивать приготовленные блюда будет народное и профессиональное жюри под руководством Сергея Тернова, брен-шефа ресторана «Бирдок»

Спрятаться от солнца или, если погода снова подведёт, позволят уютные тенты. Мягкие подушки и кресла-мешки с пледами будут ждать тех, кто захочет присесть в тени на травке. На сцене — живая музыка. Различные оригинальные фотозоны — повод сделать интересные летние фотографии для соцсетей. Мероприятие состоится в парке Центрального района с 12:00 до 18:00. Приходите, вас ждёт парк вкусного периода от «Едарамы».