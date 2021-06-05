На выставке в ГХМАК представлено около 80 работ легендарного балетмейстера, часть из которых пополнит фонды музея

Выставка акварелей легендарного балетмейстера Владимира Васильева открылась в художественном музее. Этими работами Владимир Викторович заявил о своём присутствии на фестивале профессионального искусства «Алтай встречает друзей», на который не смог приехать по состоянию здоровья.

Фото: Наталья Катренко

Природа всегда прекрасна

Эта выставка должна была открыться в музее ещё в прошлом году к 80-летию автора. Однако из-за пандемии её пришлось на год отложить до ещё одного юбилейного повода — 10-летия Государственного молодёжного ансамбля песни и танца «Алтай», к которому Владимир Викторович имеет самое прямое отношение.

— На самом деле, об организации в Барнауле персональной выставки Владимира Васильева речь шла давно, — отметила директор ГХМАК Инна Галкина. — Ещё в 2012 году во время своего приезда Владимир Викторович побывал в нашем музее, рассказал о том, что увлечён акварелями, даже подарил альбом, в котором мы увидели профессиональные разнообразные работы. И вот почти десять лет спустя мы знакомимся с Владимиром Викторовичем в качестве живописца, то есть с непривычной для нас стороны.

Как пояснил Владимир Васильев в своем аудиопослании, адресованном организаторам и посетителям барнаульской выставки, живопись—– это его первое увлечение, которое захватило, когда тот был ещё ребенком, во время войны.

— Правда, поначалу я учился писать маслом, акварель долгое время мне не давалась, — пояснил Владимир Викторович. — С тех пор прошли десятки лет, и теперь я не представляю ни дня без того, чтобы что-нибудь не изобразить красками. Особенно плотно я занялся акварелью во время пандемии. Поэтому для кого-то эта пора тянулась мучительно долго, для меня же она пролетела незаметно. Многие интересуются — мол, почему на моих полотнах так мало людей и так много природы. Дело в том, что люди бывают хорошими и не очень, а вот природа всегда прекрасна.

Меняя пространство

Название выставки «До и после» оказалось символичным. Так случилось, что в марте прошлого года с таким же названием вышел в свет сборник стихов и большой каталог живописи Владимира Васильева, а буквально через неделю весь мир разделился на до и после из-за пандемии. По словам куратора выставки, старшего научного сотрудника ГХМАК Евгения Пешкова, для Васильева-художника этот период стал «болдинским» временем — изоляция дала мастеру возможность полностью отдаться своей страсти, живописи.

Фото: Наталья Катренко

— К акварели Владимир Викторович пришёл неожиданно для себя лет 20 назад, — пояснил Евгений Юрьевич. — До этого он работал маслом, пастелью. И уже в 2011 году искусствоведы заговорили о замечательных профессиональных акварелях Васильева, а легендарная Ирина Антонова, на протяжении полувека возглавлявшая Пушкинский музей, внимательно следила за творчеством Владимира Викторовича, отмечая его «особое художническое видение».

Школой живописца стали не институты, а мастерские друзей-художников, а также самостоятельное изучение наследия великих мастеров прошлого. Среди работ художника — пейзажи, портреты, натюрморты, есть и живописные эскизы для оформления собственных спектаклей, среди которых — «Охота жить» по произведениям Шукшина и «Блуждающие звезды» по роману Шолом-Алейхема, поставленные ансамблем «Алтай».

— Всякий раз, когда Владимир Викторович приезжает в Барнаул, вокруг начинает происходить что-то невероятное. Такого размаха этот человек, что способен менять вокруг себя пространство.

По мнению профессора, доктора философских наук, искусствоведа Михаила Шишина, в своих работах Владимир Васильев проявляет себя с экспрессионистской силой. Ведь они полны энергии, смелых цветовых решений.

— Эта выставка показывает легендарного человека, непревзойдённого мастера балета с новой для нас стороны, — говорит Михаил Юрьевич. — Между тем хореографический склад ума не мог не отразиться в его работах. В них так много смелых линий, удивительных пластических решений.