Последний шанс посадить огурцы: чем ещё стоит заняться в день Левона Огуречника

5 июня по народно-христианскому календарю отмечают день Левона Огуречника, Конопляника. В день его памяти занимаются посевом определённых культур.

По издавна сложившейся традиции на Левона Огуречника последний день посадки огурцов, если вы хотите получить сочные и вкусные плоды. Люди верили: если сажать культуры в подходящий день, то урожай будет хорошим, плоды — сочными и качественными.

Ещё в этот день сеяли коноплю, но мы вам этого не советуем, так как конопля в нашей стране относится к запрещённым растениям, за незаконное выращивание которых предусмотрена уголовная ответственность по ст. 231 УК РФ «Выращивание конопли». Обычным людям запрещено выращивать это растение у себя дома, на огороде, даче и в других местах, если у них нет на это лицензии и разрешения.

Приобщиться к этому растению можно, купив конопляное масло. Им сдабривают каши, добавляют в салаты, обрабатывают раны и ожоги, втирают в поясницу, чтобы избавиться от почечных и поясничных болей и крестцовой ломоты. Кроме того, конопляное масло применяют для защиты от дурного сглаза. Если думаете, что на вас навели порчу, вылейте конопляное масло на землю и, обращаясь на все четыре стороны, скажите: «Вылетайте птицы с дерева, выходите рыбы с моря, а тело покинь злой дух. Аминь».

Советы на день

Все денежные манипуляции лучше перенести на другой день. В эту субботу риск не будет оправданным. Возможны невосполнимые потери.

Не рекомендуется 5 июня пользоваться чужой расчёской. Этого лучше не делать и в другие дни, но именно в эту субботу можно «навешать» на себя чужие проблемы.

Не следует наблюдать за работой других. В народе говорили: обманутым будешь. К слову, самому 5 июня нужно трудиться усердно и качественно — халатности этот день не потерпит.

Не стоит излишне наедаться 5 июня. Если планируется торжество, нужно помнить о том, что обильная еда в этот день может навредить здоровью.

Народные приметы на 5 июня:

Чтобы понять сны, увиденные в эту ночь, нужно обязательно подключить интуицию. Даже если вам покажется, что образы достаточно ясные, все равно подключите шестое чувство. Оно покажет истинный смысл сновидений.

Появились оводы — урожай будет богатым.

Активно плодятся мушки с комарами — погода будет сухой

Боярышник обильно цветет —– к суровой зиме.

Жуки резво летают и жужжат — к теплому солнечному дню.

Трава утром сильнее обычного пахнет — быть хорошей погоде.

Много муравьёв возле муравейника — к хорошей погоде.

Духота при восходе солнца — к ненастью.