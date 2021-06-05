Проспект Строителей в Барнауле перекрыли на два дня

Ограничения необходимы, чтобы провести ремонт теплосети на пересечении улицы Деповской с проспектом. Потребуется остановка трамваев и частичное перекрытие движения для автотранспорта.

Проезд будет закрыт с 22 часов 4 июня до 8 часов 7 июня по ½ проезжей части чётной и нечётной сторон проспекта Строителей в районе домов № 8 и 9 в Барнауле, передаёт пресс-служба мэрии.

Движение трамваев организуют по следующим схемам:

по маршруту № 1:

…пр. Калинина — ул. Северо-Западная — ул. Антона Петрова, ул. Телефонная — ул. Советской Армии — депо № 1;

в обратном направлении: депо № 1 — ул. Советской Армии — ул. Телефонная — ул. Антона Петрова — ул. Северо-Западная — пр. Калинина, далее по маршруту;

по маршруту № 7:

…ул. Попова — ул. Антона Петрова — ул. Телефонная — ул. Советской Армии — ул. Челюскинцев — ул. Анатолия, далее по маршруту;

в обратном направлении: …пр. Красноармейский — ул. Анатолия — ул. Челюскинцев — ул. Советской Армии — ул. Телефонная — ул. Антона Петрова — ул. Попова, далее по маршруту.

По маршруту № 4 на время проведения ремонтных работ движение будет закрыто.

Барнаульцев просят заранее планировать свой маршрут.