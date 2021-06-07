Из юристов в декораторы: барнаульская мастерица рассказала о поиске себя и о важных деталях в интерьере

Довольно часто увлечения вроде рисования или рукоделия не воспринимаются всерьёз, кажется, что это просто способ расслабиться и отдохнуть от будней. Так долгое время думала юрист Виктория Пяткова, но творчество неумолимо тянуло её к себе. И, поддавшись ему, она переквалифицировалась из юриста в мастера-декоратора, стала единственным в регионе партнёром известного бренда красок и даже открыла свое арт-пространство.

Виктория Пяткова. Фото: Светлана Молоканова

Поиск себя

Творчество с самого детства сопровождало Викторию. Её дедушка, Пётр Захаров, всю жизнь проработал в строительной сфере, многие дома и объекты в Барнауле возведены под его руководством, например главный корпус АлтГУ и здание «Колизея» (сейчас клуб-бар «Опера»). Стремление к декорированию девушка переняла от него и во время домашнего ремонта всегда бралась за кисть и краски — красить батареи или белить стены.

В художественную школу Виктория не ходила, только в изостудию. На тот момент её заветной мечтой были учёба на юридическом факультете в АлтГУ и дальнейшая работа по профессии. Что, собственно, она успешно реализовала, около 15 лет посвятив себя защите прав. Параллельно девушка увлекалась дизайном и декораторским искусством, но это было для души. Вечером после работы она отдыхала, рисуя картины или перекрашивая старую мебель.

С каждым годом интерес рос, а профессиональной базы порой не хватало. Десять лет назад не было такого обилия различных онлайн-школ, и Виктория пошла на вечерние курсы по специальности «дизайнер интерьеров» в строительный колледж. Учебу совмещала с работой. А в качестве дипломной работы проектировала дизайн своей квартиры, который впоследствии они вместе с мужем реализовали.

— В один момент поняла, что больше не могу заниматься юриспруденцией. Я всё пропускаю через себя, а работа стрессовая, и это стало сказываться на здоровье. Уходить в никуда было страшно, но муж поддержал. И у меня начался путь поиска себя. Пробовала работать в сетевом маркетинге, который стал хорошей школой и поменял мое мышление. Если раньше для меня были важны статус, мнение окружающих, то там поняла, что главное — это я сама, и именно я должна преобразовывать мир вокруг себя, — делится мастер.

Фото из архива Виктории Пятковой

После работы маркетологом у Виктории началась, как она это называет, «пряничная эпопея». Подруга-кондитер предложила попробовать рисовать глазурью. И она научилась создавать настоящие сладкие произведения искусства, помещала на пряники, которые буквально служили холстом, сюжетные картины, оформляла их под гобелен и т. д. Но и это занятие осталось позади, так как требовало слишком больших затрат энергии и многодневной кропотливой работы.

Приятное сотрудничество

В тот период, когда Виктория расставалась с юридической практикой, она познакомилась с брендом красок Дарьи Гейлер. Именно они подтолкнули Викторию к декорированию.

— Профессия дизайнера интерьера мне не пришлась по душе. Я не технарь, не люблю все эти цифры, точности, чертежи, хоть и умею. Мне больше нравится декоративно-прикладное ремесло. Тогда я красила мебель у родственников и знакомых ещё на уровне хобби. Это были обычные фасадные краски из масс-маркета, которые не очень хорошо смотрятся на мебели, не дают эффекта, который мне хотелось бы видеть. Краски Дарьи оказались настоящей удачей. Они разработаны для любой поверхности и имеют огромное количество плюсов. К тому же у них огромная палитра, сорок оттенков, — рассказывает Виктория.

Вдохновением и толчком к сотрудничеству для девушки стала поездка с мамой во Францию. Виктории понравилось, как просто и со вкусом там оформляют дизайн интерьеров, и она решила посвятить себя только этому. Два года назад Виктория прошла обучение по декоративному мастерству и стала эксклюзивным партнёром бренда, который, кстати, имеет порядка 150 представительств по России и ближнему зарубежью.

Свое пространство

В марте прошлого года декоратор приобрела помещение под мастерскую. И тут случилась пандемия, но время в изоляции Виктория провела с пользой — вплоть до октября занималась оформлением своего пространства. Каждая деталь — ручной работы. Например, фартук на кухне с расписными плитками, где одна не похожа на другую. Или раковина, сделанная из раритетного таза и тумбы от швейной машинки, которой больше ста лет.

Виктория Пяткова: «Я всегда говорю, что, если хотите дома что-то поменять, не обязательно покупать что-то новое. Можно же просто покрасить стены, расписать. И выгоднее будет, и удовольствие получите».

В арт-пространстве Виктория занимается созданием декоративных вещей, проводит консультации и мастер-классы прикладного характера. К ней приходят просто раскрасить, допустим, стул, а возвращаются домой и перекрашивают всю квартиру, с улыбкой отмечает декоратор. Также Виктория выезжает по заказам, например на месте оформить кухню или спасти от неудачной покраски чей-то комод.

— Я не очень люблю подготовительный этап работы, он такой долгий, грязный, муторный. Но стоит перейти к следующему, декоративному, окунуть кисть первый раз в краску, и начинается магия. Весь мир вокруг останавливается. Каждая вещь получается уникальной, и в каждую я вкладываю частичку души.