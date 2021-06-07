Как собрать ребёнка в детское оздоровительное учреждение? Рекомендации Роспотребнадзора

07 июня 16:07 2021

При сборе ребёнка в загородное стационарное учреждение отдыха и оздоровления детей необходимо обратить внимание на следующее основные моменты:

1. У рёбенка должны быть в наличии медицинская справка с заключением врача об отсутствии контактов с инфекционными больными (в т. ч. об отсутствии контактов с больными новой коронавирусной инфекцией COVID-19), о состоянии здоровья и сведения об имеющихся прививках (учетная форма № 079/у).

2. При заезде ребёнка уточните телефоны администрации организации, медицинского пункта, вожатого или сопровождающего.

Дайте ребёнку, вожатому или сопровождающему лицу список телефонов, по которым можно было бы связаться с родными.

Если вы даёте ребёнку с собой в поездку технику (телефоны, смартфоны, ноутбуки, планшеты, плееры), то лучше, если она будет недорогостоящей, так как ребёнок может её потерять или испортить.

3. Предупредите сотрудников организации о психологических, физиологических особенностях ребёнка.

4. Не давайте ребёнку с собой лекарственных препаратов. В организации есть врач, который всегда поможет вашему ребёнку в случае необходимости.

5. Количество вещей, которые вы планируете дать ребёнку с собой, необходимо рассчитать на смену в 21 день. С собой у ребёнка должны быть:

  • рюкзак или большая спортивная сумка;
  • тёплые вещи, немаркая, по возможности непромокаемая одежда (куртка или ветровка);
  • спортивная одежда и обувь, тапочки для помещения;
  • 5—6 смен белья и пар носков;
  • головной убор (кепка, панама);
  • принадлежности для купания;
  • предметы личной гигиены.

6. В оздоровительных организациях организовано сбалансированное, полноценное 5–6 разовое питание, поэтому с целью профилактики острых кишечных инфекций и пищевых отравлений не стоит давать или передавать детям в лагерь такие продукты как:

  • кровяные, ливерные, сырокопчёные мясные гастрономические изделия и колбасы;
  • жареные в жире (во фритюре) пищевые продукты и кулинарные изделия, чипсы;
  • молочные продукты, творожные сырки, мороженое с использованием растительных жиров, творог и сметану, изготовленные из непастеризованного молока (домашнего изготовления);
  • кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты);
    любые пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготовления;
  • сухие пищевые концентраты быстрого приготовления для первых и вторых блюд (лапша и пюре «быстрого приготовления»);
  • паштеты и блинчики с мясом и творогом;
  • заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из сельди;
  • грибы и кулинарные изделия, из них приготовленные;
  • острые соусы, кетчупы, майонезы и майонезные соусы;
  • плодоовощную продукцию с признаками порчи;
  • маринованные овощи и фрукты (огурцы, томаты, сливы, яблоки);
  • кофе натуральный;
  • тонизирующие напитки, в том числе энергетические напитки;
  • квас, газированные напитки;
  • холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодово-ягодного сырья;
  • продукты, в том числе напитки, кондитерские изделия, содержащие алкоголь; кумыс и другие кисломолочные продукты с содержанием этанола более 0,5%;
  • ядра абрикосовой косточки, арахиса;
  • карамель, в том числе леденцовую;
  • жевательную резинку.