Как собрать ребёнка в детское оздоровительное учреждение? Рекомендации Роспотребнадзора

При сборе ребёнка в загородное стационарное учреждение отдыха и оздоровления детей необходимо обратить внимание на следующее основные моменты:

1. У рёбенка должны быть в наличии медицинская справка с заключением врача об отсутствии контактов с инфекционными больными (в т. ч. об отсутствии контактов с больными новой коронавирусной инфекцией COVID-19), о состоянии здоровья и сведения об имеющихся прививках (учетная форма № 079/у).

2. При заезде ребёнка уточните телефоны администрации организации, медицинского пункта, вожатого или сопровождающего.

Дайте ребёнку, вожатому или сопровождающему лицу список телефонов, по которым можно было бы связаться с родными.

Если вы даёте ребёнку с собой в поездку технику (телефоны, смартфоны, ноутбуки, планшеты, плееры), то лучше, если она будет недорогостоящей, так как ребёнок может её потерять или испортить.

3. Предупредите сотрудников организации о психологических, физиологических особенностях ребёнка.

4. Не давайте ребёнку с собой лекарственных препаратов. В организации есть врач, который всегда поможет вашему ребёнку в случае необходимости.

5. Количество вещей, которые вы планируете дать ребёнку с собой, необходимо рассчитать на смену в 21 день. С собой у ребёнка должны быть:

рюкзак или большая спортивная сумка;

тёплые вещи, немаркая, по возможности непромокаемая одежда (куртка или ветровка);

спортивная одежда и обувь, тапочки для помещения;

5—6 смен белья и пар носков;

головной убор (кепка, панама);

принадлежности для купания;

предметы личной гигиены.

6. В оздоровительных организациях организовано сбалансированное, полноценное 5–6 разовое питание, поэтому с целью профилактики острых кишечных инфекций и пищевых отравлений не стоит давать или передавать детям в лагерь такие продукты как: