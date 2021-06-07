Один из самых изящных и необыкновенных цветов Сибири зацвёл в Алтайском заповеднике

В 2020 году венерин башмачок крупноцветковый зацвёл раньше нормы на 17 дней. В 2021 году сроки зацветания приближены к средним.

Свое название орхидея получила из-за необычной формы лепестка-чашечки, очень напоминающей миниатюрный башмачок, а остальные лепестки — бархатные ленточки вокруг него. Это растение до 45 см высотой. Корневище укороченное, толстое, с массой корней. Стебель прямой, с 3–5 очередными листьями. Листья овальные, заострённые, до 18 см длины и 11 см ширины, по жилкам и краю с редкими волосками. Цветки, пурпурные, розовые, реже беловатые, с листовидным эллиптическим прицветником до 10 см длины. Вид занесён в Красную книгу Республики Алтай и Красную книгу Российской Федерации.

В пресс-службе заповедника сообщили: