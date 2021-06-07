Один из самых изящных и необыкновенных цветов Сибири зацвёл в Алтайском заповеднике

07 июня 16:41 2021

В 2020 году венерин башмачок крупноцветковый зацвёл раньше нормы на 17 дней. В 2021 году сроки зацветания приближены к средним.

Свое название орхидея получила из-за необычной формы лепестка-чашечки, очень напоминающей миниатюрный башмачок, а остальные лепестки — бархатные ленточки вокруг него. Это растение до 45 см высотой. Корневище укороченное, толстое, с массой корней. Стебель прямой, с 3–5 очередными листьями. Листья овальные, заострённые, до 18 см длины и 11 см ширины, по жилкам и краю с редкими волосками. Цветки, пурпурные, розовые, реже беловатые, с листовидным эллиптическим прицветником до 10 см длины. Вид занесён в Красную книгу Республики Алтай и Красную книгу Российской Федерации.

В пресс-службе заповедника сообщили:

  • в семенах венериного башмачка отсутствуют дополнительные вещества, из-за чего они не могут прорасти самостоятельно. Развитие их начинается лишь в симбиозе с грибными гифами, которые проникают в семя и активизируют в нём процесс развития;
  • неопылённый цветок сохраняет свою свежесть около 3 недель, а оплодотворённый всего 1–3 дня;
  • семена орхидей — одни из самых мелких в царстве флоры;
  • в течение 3–4 лет после возникновения симбиоза семя развивается в почве. Лишь на четвёртый год появляются первые ростки;
  • для зверей и птиц сок растения может быть ядовит, а вот люди используют его в лечебных целях.