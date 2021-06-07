Учёные исследуют состояние зелёных зон Барнаула

5 июня отмечался Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога. Одним из важнейших способов поддержания благоприятной для человека среды в городах является озеленение улиц и дворов. Накануне группа учёных — биологов, ландшафтоведов, архитекторов — из Алтайского госуниверситета, Центрального сибирского ботанического сада, Института садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко и других учреждений совместно со студентами исследовали насаждения.

Парк «Центральный» — старейший в Барнауле. Фото Инны Бука

Пальметта прикроет

Все специалисты работают по плану создания концепции озеленения «Барнаул — зелёный город», которая разрабатывается по заказу администрации города.

Начиная от Барнаулки и поднимаясь вверх по пр. Ленина, эксперты оценивали, какие элементы озеленения можно добавить в городскую среду, чтобы она стала более комфортной. Сегодняшний выход — это начало большой работы, позже предложенные идеи выльются в конкретные предложения, которые будут визуализированы и представлены в муниципалитет.

— Во многом озеленение улучшает качество среды, в которой мы живем, — рассказывает декан Института биологии и биотехнологии АлтГУ Марина Силантьева. — Работая над этим проектом, мы думаем, как защитить горожан от палящего солнца, о том, как деревья будут сдерживать силу ветра. Кроме того, присутствие деревьев и кустарников напрямую влияет на качество воздуха. Они вырабатывают кислород, собирают на себя копоть, гораздо эффективней, чем газоны. А появление молодых листочков весной, смена окрасок листьев в разные времена года привносит дополнительный живой элемент в украшение города.

Хотя центральная часть Барнаула, в частности Ленинский проспект, — довольно зелёная, здесь тоже есть над чем работать, как по выбору пород для озеленения, так и по оформлению конкретных зёленых уголков.

Взять, например, участок Ленинского проспекта чуть выше ул. Ползунова. Здесь находится зелёная аллея, но если повернуть голову направо, на чётную сторону, то взгляд упирается в высокую стену. По-хорошему, такие участки надо прикрывать растительностью. И кстати, это попытались сделать, высадив вдоль забора вереницу молоденьких клёнов. Но картинку можно улучшить.

Внимательно исследовав деревца, специалисты предложили сделать здесь пальметту. Это такой способ формирования кроны деревьев, при котором ветви ярусами отходят от главного ствола, располагаются в одной плоскости и благодаря этому прячут всю стену за листвой.

— Не знаю, какая была изначальная задумка, — говорит главный специалист Центрального сибирского ботанического сада Юрий Овчинников. — Но в принципе у клёна здесь можно сделать красивую пальметту. Побеги веерообразно располагаем в пространстве за счёт оттяжки. Со временем веерообразная форма закрепится. Но придётся поработать, обрезать клен как минимум пару раз в течение сезона.

Юрий Овчинников оценивает озеленение на одном из участков аллеи на проспекте Ленина. Фото: Стас Сидоркин

Не так страшен тополь

Далее взгляды специалистов снова обращаются на центральную аллею. Несмотря на приятный зелёный пейзаж, и здесь есть куда расти — и в плане подбора растений, и по количеству.

— Тополя на Ленинский надо возвращать, просто современные сорта. И без использования женских растений, чтобы не было пуха в период цветения, — говорит Марина Силантьева. — Лучше всего сразу закупать и высаживать крупномеры. Тополь неприхотлив, быстро растёт, даёт много кислорода, обладает бактерицидными свойствами, собирает массу пыли и грязи.

Словом, хотя многие горожане недолюбливают тополь из-за пуха и падающих в бурю веток, для города это дерево весьма полезно, просто оно нуждается в чуть большем уходе. «Когда тополя стригут регулярно, то крона формируется так, что они не подвергаются ветроломам, ветки не становятся ломкими», — поясняет Юрий Овчинников.

Разработчики концепции предложили также обратить внимание на кустарники. Главное — хорошо продумать, какие растения смогут прижиться в агрессивной среде вдоль оживлённых трасс. Требуется маленький слой подлеска, чтобы изолировать аллею от шума и пыли. Заодно кустарники помогут аккумулировать влагу. Хотя ухода за такой аллеей нужно больше, ведь им необходим постоянный полив.

В ожидании деревьев

Сейчас идеи научного сообщества находятся на стадии обсуждения, совмещения мнений разных специалистов. По его итогам к осени этого года будет подготовлен соответствующий картографический материал.

— Первая идея: мы будем способствовать тому, чтобы природная среда, которая окружает Барнаул, отразилась в городе, чтобы деревьев стало больше, — говорит Марина Силантьева. — Например, там, где город граничит с поймой реки, должны появиться ивы. Они красивые, долговечные, не требуют большого ухода. И тогда будет создаваться впечатление, чт,о уходя с Ленинского проспекта, мы сразу погружаемся в мир природы за Обью. В озеленение участков, граничащих с ленточным бором, должна войти сосна.

Благоприятная среда создаётся за счёт долговечных пород, которые устойчивы к жизни в городской среде. И желательно местных видов, которые лучше всего адаптированы к нашим условиям.

Мнение эксперта

Вадим Бахарев, главный специалист отдела благоустройства и озеленения Комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула:

— В концепции «Барнаул — зелёный город» будут отражаться планы комплексного озеленения краевой столицы, критерии отбора посадочного материала. В соответствии с муниципальным контрактом наши учёные должны будут определить перспективные территории, подлежащие благоустройству, с использованием современных технологий озеленения. По итогам работы они создадут Web-ГИС-проект, базы данных по зелёным насаждениям, разработают эскизы, внесут конкретные предложения по озеленению, применительно к каждой территории определят породный состав деревьев, приспособленных к нашим климатическим, экологическим условиям. На разработку концепции выделена сумма 1 млн 950 тыс. руб. К 10 декабря 2021 года работа должна быть завершена. Надо идти в ногу со временем, внедрять новые технологии, увеличивать разнообразие используемых культур.