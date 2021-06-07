В Барнауле пройдут общероссийские литературные форумы

Как сообщила «Вечернему Барнаулу» ответственный секретарь Алтайского отделения Союза писателей России Анна Самойлова, в середине июня Барнаул на несколько дней станет своеобразной литературной столицей России.
С 16 по 18 июня в краевом центре пройдёт Всероссийский семинар молодых литераторов, на который съедутся пишущая молодёжь и начинающие писатели со всей России. Кстати, участие в работе семинара даёт основания претендовать на членство в Союзе писателей России.
А 17–18 июня в Барнауле пройдёт заседание секретариата правления Союза писателей России под председательством руководителя общероссийского творческого союза Николая Иванова. Предполагается, что главной темой разговора станет роль литературы в современных условиях, объединяющая сила художественного слова.
В работе совещания примут участие ответственные секретари отделений Союза в регионах Сибири, известные писатели и члены правления, к примеру Алексей Шорохов и главный редактор «Роман-газеты» Юрий Козлов.
— Мы планируем, что наши гости выступят перед читателями в барнаульских библиотеках, а также примут участи в традиционных Рождественских чтениях на родине поэта в селе Косиха, — пояснила «ВБ» Анна Самойлова, отметив, что так или иначе все мероприятия станут частью празднования в этом году 70-летия краевой писательской организации.