В барнаульском посёлке отремонтируют ещё одну улицу в рамках нацпроекта

В посёлке Авиатор проведут капремонт дороги по улице Авиаторов в границах улиц Декоративной и 2-й Малиновой. 6 июня 2021 года на участке начали фрезерование повреждённого слоя асфальта.

Капремонт проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», пишет пресс-служба мэрии. Участок является частью автобусных маршрутов, проходящих через пригородные посёлки Спутник и Авиатор. Существующий асфальт уже не соответствовал безопасности движения, поэтому возникла необходимость ремонта.

Общая площадь капремонта составит 2,1 тысячи квадратных метров. Здесь заасфальтируют дорогу, укрепят обочины, установят бортовые камни, отремонтируют тротуар и примыкания, демонтируют остановочные павильоны, обустроят пешеходные переходы и искусственные дорожные неровности.

Водителей призывают быть внимательными и осторожными, по возможности заранее планировать пути объезда.