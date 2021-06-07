В пришкольных лагерях стартовала первая трудовая смена

В школах Барнаула, несмотря на летние каникулы, кипит жизнь. Мальчишки и девчонки, вооружившись садовым инструментом, пропалывают цветочные грядки, рыхлят почву и занимаются другими вопросами благоустройства территории. В школе № 89 ребята наводят порядок на центральных клумбах перед входом в школу.

Ребята из 89-й школы оформляют клумбу. Фото: Екатерина Доценко

Просыпаются в дни своей отработки школяры ранёшенько — и вперёд, делать красивее и уютнее пространство перед любимой школой. Данил Казаков из 9 «Б» вооружился лопатой. Он старательно выкапывает ровную бороздку, куда девчонки высаживают бордюрные цветы.

— Недавно написал ОГЭ, если готовиться, то ничего страшного в этом нет. Учусь нормально. Люблю физику, информатику. Мое будущее, думаю, будет связано с машиностроением. Но на учебной литературе не замыкаюсь, хожу в тренажёрный зал. Человек должен уметь многое, в том числе и работать руками, это мы сейчас и делаем. Приятно, когда школа выглядит красиво. Вдвойне радостно осознавать, что ты к этому причастен.

Более 400 школьников 2 июня приступили к работам по благоустройству школьных территорий в Барнауле.

Восьмиклассница Соня Егорова принесла в ведре очередную партию цветочной рассады.

— Нас спросили: кто хочет поработать летом в школе? Конечно же, я откликнулась. Во-первых, в это время ты учишься новому, во-вторых, с друзьями время весело проводишь и школе помогаешь. Лета всегда немного не хватает, а такие моменты и вспоминать приятно. Вот только завтра я средство от комаров с собой захвачу.

Самой продвинутой в огородной тематике оказалась Милослава Тумашова из 8 «А».

— Мои любимые школьные предметы — история, биология, обществознание. Дома есть цветы. Много фиалок на подоконниках и орхидеи люблю. Из уличных цветов пионы нравятся. У нас две дачи, и я очень люблю туда приезжать, помогать бабушке. И школа у нас преображается. Это просто здорово, — отмечает девушка.

Не новичок в огородных делах и девятиклассник Антон Ивкин. Сегодня он окапывает стволы деревьев.

— Работа нетрудная. Свободного времени много. Почему бы не поработать на пришкольной территории? Я часто помогаю бабушке, которая живёт в частном секторе Барнаула. Вскапываю грядки и убираю сорняки. У неё много цветов. Есть розы, тюльпаны, и особенно мне нравится разбитое сердце.

Другая группа ребят в это время закончила работу в школьной библиотеке: подклеивали странички учебников и книг, стирали карандашные надписи на полях. Удовлетворённые результатами своего труда школьники отправились в столовую на перекус.

Заместитель директора по воспитательной работе школы № 89 Ия Баева рассказывает:

— Каждый год на базе нашего образовательного учреждения открываем детский оздоровительный лагерь. В этом сезоне у нас четыре профильные смены. На творческой школьники танцуют, отряд «Зелёный патруль» занимается вопросами экологии, у десятиклассников проходят военно-полевые сборы. Ребята, пожелавшие участвовать в благоустройстве школы, в составе отряда «Дорогами добра» выполняют массу полезной работы: окапывают деревья, высаживают рассаду цветов, пропалывают клумбы, подклеивают книги в библиотеке. Их мы трудоустроили через службу занятости Барнаула. После трудовой смены школьники получат оплату за отработанное время. Этот момент служит дополнительным стимулом.