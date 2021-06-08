330 ДТП произошло в Барнауле в 2021 году

В них погибли 10 человек и 391 получил телесные повреждения различной степени тяжести.

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Одним из основных видов дорожно-транспортных происшествий является наезд на пешехода. Зарегистрировано 150 таких случаев, в которых 6 человек погибли и 148 получили травмы. Из них на пешеходных переходах произошло 94 аварии, 2 человека погибли, 97 пострадали.

С участием несовершеннолетних зарегистрировано 59 происшествий, в которых 64 ребёнка получили травмы.

Госавтоинспекция Барнаула призывает водителей и пешеходов строго соблюдать Правила дорожного движения, уважительно относиться друг к другу. Водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим, быть внимательными при проезде пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, образовательных организаций. Повышенное внимание требуется при движении по дворовым проездам, так как дети, заигравшись на игровых площадках, могут неожиданно выбежать из-за припаркованных автомобилей.

Пешеходам, прежде чем ступить на пешеходный переход, следует убедиться в безопасности, проверить, все ли автомобили остановились и уступают дорогу. При движении на велосипеде, самокате и т. д. перед пересечением проезжей части необходимо спешиться.

Родителей просят каждый день напоминать своим детям о дорожной безопасности, быть для них положительным примером, объяснять последствия несоблюдения Правил дорожного движения.