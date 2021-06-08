Барнаульцев приглашают на концерт-посвящение Людмиле Зыкиной

Легендарные хиты «царицы русской песни» прозвучат 10 июня в концертном зале филармонии в исполнении ансамбля «Вечёрки».

Руководитель и солистка ансамбля «Вечёрки» Наталья Бондарева, фото: «ВКонтакте»

Дата концерта выбрана не случайно, это день рождения великой русской певицы, которой исполнилось бы 92 года.

«Людмила Зыкина была личностью века, титаном вне времени, вне пространства и вне моды. Она чувствовала народную песню душой, как никто другой», — отзывалась о легенде глава Московского музыкального театра фольклора «Русская песня» Надежда Бабкина в интервью ТАСС. По словам певицы, голос Зыкиной был «от Бога — поистине уникальный, удивительный, она бесконечно любила музыку, сцену, зрителей, поэтому всю себя, весь свой талант отдавала людям, ничего не оставила для себя. Людмила Георгиевна была настоящим человеком и настоящей артисткой».

Фото: ria.ru

Репертуар Людмилы Зыкиной как никакой другой подходит ансамблю «Вечёрки». Каждая программа коллектива — творческий подарок для всех поклонников русского песенного фольклора. Коллектив исполняет старинные и обрядовые песни, русские былины, частушки, страдания, припевки, шуточные присказки под гармонь, балалайку, дудки и трещотки. Публика и критики отмечают созданные исполнителями яркие сценические образы, проникновенные многоголосные распевы, зажигательные пляски и виртуозную игру гармонистов.

Легендарной певицы не стало 1 июля 2009 года, русская песня осиротела и потеряла своего самого яркого представителя. Однако творческое наследие великой русской певицы, классические русские народные песни и романсы должны звучать. Визитной карточкой Людмилы Зыкиной были «Рязанские мадонны», «Оренбургский платок» и, конечно же, «Течёт Волга». Всего в репертуаре Зыкиной было более 2 тысяч песен, часть из них мы услышим на концерте ансамбля «Вечёрки» в исполнении руководителя и солистки коллектива Натальи Бондаревой.

Кстати, Наталья Бондарева не впервые обращается к творчеству Людмилы Зыкиной. В мае в Новосибирском областном колледже культуры и искусства проходил международный конкурс народной песни «Посвящение Людмиле Зыкиной», в котором приняли участие более 400 человек. Конкурсанты — хоры, ансамбли и сольные исполнители из Москвы, Екатеринбурга, Краснодара, Астрахани, Красноярска, Кемерова, Братска, Томска, Республики Адыгея, Донецкой Народной Республики, Томской области, Алтайского края и районов Новосибирской области. Наталья Бондарева, доцент кафедры народного хорового пения Алтайского государственного института культуры, входила в состав жюри.

Концертный зал филармонии: ул. Ползунова, 35. Начало концерта в 18:30. Возрастное ограничение 6+.