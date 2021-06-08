Двадцать берёз незаконно спилили три друга-лесоруба в Алтайском крае

Их задержали сотрудники полиции.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Предварительно установлено, что жители поселка Тамбовский в лесном массиве на территории участкового лесничества при помощи бензопилы спилили 20 сырорастущих берёз. Ущерб от их действий составил более 200 тысяч рублей. Как удалось установить, мужчины распиливали деревья в берёзовом колке и перевозили чурками на личном транспорте к себе домой.

В ходе обыска у подозреваемых изъяли автомобили ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107 с самодельными прицепами, а также две бензопилы и спилы деревьев.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.