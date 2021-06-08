Как пылесос помог в борьбе с эпидемией и другие интересные факты о нём

Сегодня, 8 июня, в мире отмечается день рождения пылесоса. В 2021 году он празднует 152 годовщину. «Вечерний Барнаул» собрал все самые интересные факты об этом предмете бытовой техники.

Фото: canva.com

День рождения пылесоса

8 июня 1869 года американец Айвз Макгаффни, запатентовал устройство, которое он назвал «Вихрь». Это была ещё ручная модель, но уже вполне пригодная к использованию. Сама же идея появилась на 4 года раньше. Новая конструкция оказалась довольно крупной, а потому весьма неудобной в эксплуатации.

Уже в начале XX века мир увидел электрические изделия, оснащенные пылесборниками. Это стало настоящим прорывом в быту. С тех пор пылесосы перестали считаться чем-то диковинным. Сегодня этот «друг» всех хозяек есть практически в каждом доме.

Не пылесос, а «Фырчащий Билли»

В 1901 году английский инженер Хьюбер Сесил Бут изобрел прототип современного электрического вакуумного пылесоса. И называлось это устройство «Фырчащий Билли». «Билли» был настолько большим, что перевозить его приходилось на конной повозке. Он работал на бензиновом двигателе мощностью в 5 лошадиных сил. На его обслуживание требовалось участие шести человек. А для непосредственной уборки им управляли сразу двое мужчин: один из них крутил ручку и запускал вентилятор, который сдувал пыль. Второй передвигал основную часть устройства по комнате.

Фото: townsquare.media

Работал через окно

«Фырчащего Билли» парковался рядом с домом. Его шланг, его длина которого достигала 30 метров, засовывался через окно. Шум от этого внушительного агрегата разносился на всю округу. Однако хозяйки были в полном восторге от нового способа уборки.

Нарушитель тишины

Громкий шум, который производил прототип наших пылесосов, вызывал недовольства среди жителей ближайших улиц. На его изобретателя не раз поступали жалобы в полицию. Был случай, когда Хьюберт Сесил Бут был оштрафован за то, что пылесос напугал лошадей. А однажды изобретатель был обвинён и задержан за кражу золота, чего он, конечно, не делал. Просто после чистки монетного двора Бут забыл выбросить пыль, а в его пылесосе скопилось большое количество золотого песка.

Фото: freshroom.by

Помог борьбе с эпидемией

В начале XX века Хьюберт Бут основал компанию British Vacuum Cleaner Company. Среди клиентов была сама королева Виктория и британское адмиралтейство. По запросу этого ведомства Бут очистил от пыли бараки британских моряков. Так пылесос положил конец эпидемии чумы.

Чаепитие с пылесосом

Изобретение Бута произвёло настоящий фурор среди британских домохозяек. Им так нравился этот агрегат, что в начале ХХ века в Великобритании были популярны вечеринки с пылесосом. Леди приглашали гостей на чаепитие, во время которого все дружно наблюдали, как фырчит «Билли». Так что, если вам не с кем скрасить этот прекрасный вечер, вы вполне обоснованно можете душевно посидеть за чашечкой кофе с собственным пылесосом!

Космический полёт на пылесосе

Космонавт Юрий Артюхин летал по станции «Салют-3», используя реактивное движение. Это движение, возникающее от того, что пылесос засасывает воздух спереди и выбрасывает его с задней части.

Самый маленький

Фото: guinness-book.com

В Книге рекордов Гиннесса зарегистрирован самый маленький пылесос. Он имеет размер 2,9 см и был создан 1 декабря 2019 года жителем Индии Гоуришанкаром Гуммадидхала. Такое устройство удобно носить в кармане, но вот комнату оперативно пропылесосить вряд ли получится.

Советский дизайн

Пылесосы, производимые в Советском Союзе, можно назвать тайным оружием страны. Абсолютно неубиваемый девайс, многие из них до сих пор у многих в рабочем состоянии. Правда децибелы были на уровне трёх взлетающих истребителей и работал не всегда исправно. Их дизайном можно гордиться. А какой у вас был пылесос?