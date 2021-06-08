Как пылесос помог в борьбе с эпидемией и другие интересные факты о нём

Сегодня, 8 июня, в мире отмечается день рождения пылесоса. В 2021 году он празднует 152 годовщину. «Вечерний Барнаул» собрал все самые интересные факты об этом предмете бытовой техники.
8 июня 1869 года американец Айвз Макгаффни, запатентовал устройство, которое он назвал «Вихрь». Это была ещё ручная модель, но уже вполне пригодная к использованию. Сама же идея появилась на 4 года раньше. Новая конструкция оказалась довольно крупной, а потому весьма неудобной в эксплуатации.
Уже в начале XX века мир увидел электрические изделия, оснащенные пылесборниками. Это стало настоящим прорывом в быту. С тех пор пылесосы перестали считаться чем-то диковинным. Сегодня этот «друг» всех хозяек есть практически в каждом доме.
В 1901 году английский инженер Хьюбер Сесил Бут изобрел прототип современного электрического вакуумного пылесоса. И называлось это устройство «Фырчащий Билли». «Билли» был настолько большим, что перевозить его приходилось на конной повозке. Он работал на бензиновом двигателе мощностью в 5 лошадиных сил. На его обслуживание требовалось участие шести человек. А для непосредственной уборки им управляли сразу двое мужчин: один из них крутил ручку и запускал вентилятор, который сдувал пыль. Второй передвигал основную часть устройства по комнате.
«Фырчащего Билли» парковался рядом с домом. Его шланг, его длина которого достигала 30 метров, засовывался через окно. Шум от этого внушительного агрегата разносился на всю округу. Однако хозяйки были в полном восторге от нового способа уборки.
Громкий шум, который производил прототип наших пылесосов, вызывал недовольства среди жителей ближайших улиц. На его изобретателя не раз поступали жалобы в полицию. Был случай, когда Хьюберт Сесил Бут был оштрафован за то, что пылесос напугал лошадей. А однажды изобретатель был обвинён и задержан за кражу золота, чего он, конечно, не делал. Просто после чистки монетного двора Бут забыл выбросить пыль, а в его пылесосе скопилось большое количество золотого песка.
В начале XX века Хьюберт Бут основал компанию British Vacuum Cleaner Company. Среди клиентов была сама королева Виктория и британское адмиралтейство. По запросу этого ведомства Бут очистил от пыли бараки британских моряков. Так пылесос положил конец эпидемии чумы.
Изобретение Бута произвёло настоящий фурор среди британских домохозяек. Им так нравился этот агрегат, что в начале ХХ века в Великобритании были популярны вечеринки с пылесосом. Леди приглашали гостей на чаепитие, во время которого все дружно наблюдали, как фырчит «Билли». Так что, если вам не с кем скрасить этот прекрасный вечер, вы вполне обоснованно можете душевно посидеть за чашечкой кофе с собственным пылесосом!
Космонавт Юрий Артюхин летал по станции «Салют-3», используя реактивное движение. Это движение, возникающее от того, что пылесос засасывает воздух спереди и выбрасывает его с задней части.
В Книге рекордов Гиннесса зарегистрирован самый маленький пылесос. Он имеет размер 2,9 см и был создан 1 декабря 2019 года жителем Индии Гоуришанкаром Гуммадидхала. Такое устройство удобно носить в кармане, но вот комнату оперативно пропылесосить вряд ли получится.
Пылесосы, производимые в Советском Союзе, можно назвать тайным оружием страны. Абсолютно неубиваемый девайс, многие из них до сих пор у многих в рабочем состоянии. Правда децибелы были на уровне трёх взлетающих истребителей и работал не всегда исправно. Их дизайном можно гордиться. А какой у вас был пылесос?