Мемориал Славы в Барнауле могут перевести на природный газ

Сегодня, 8 июня 2021 года, в администрации Барнаула состоялось совещание, в рамках которого участники обсудили возможность перевода на природный газ Мемориала Славы.

Алексей Гладких, заместитель генерального директора, главный инженер ООО «Газпром газораспределение Барнаул», сообщил о возможности включения мероприятий по переводу оборудования мемориала на природный газ за счёт средств общества в рамках действующих программ.

Заместитель главы администрации по городскому хозяйству Сергей Пашковский дал ряд поручений в адрес профильных комитетов администрации.

В ближайшее время комитету по энергоресурсам и газификации города совместно с «Газпром газораспределение Барнаул» необходимо проработать вопрос получения согласия собственника существующих газовых сетей на подключение к ним, а также определения объёма проектирования строительства газопровода, пишет пресс-служба мэрии.

Учитывая, что Мемориал Славы является объектом культурного наследия регионального значения, процесс согласования проведения строительно-монтажных работ с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия региона поручено инициировать комитету по культуре города.