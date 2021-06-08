Приёмка пляжей идёт в Алтайском крае

На сегодняшний день в регионе проведено освидетельствование и допущено к пользованию государственной инспекцией по маломерным судам 19 пляжей, два из них расположены в детских оздоровительных лагерях.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщили, что в Барнауле функционируют два пляжа, но городской пока закрыт. Также пляжи открыты в Первомайском районе, в Яровом, на озере Колыванском в Змеиногорском районе, открыта «Бирюзовая Катунь» в Алтайском районе.

Работа в данном направлении продолжается, проверенных и безопасных мест для отдыха становится всё больше.

В ведомстве напомнили правила безопасного купания. Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Наиболее благоприятные условия купания — ясная безветренная погода, температура воздуха должна быть +20…+25° С, а температура воды выше +15° С.

Существенное значение имеет и место купания. На официально допущенном к эксплуатации пляже отдых и купание безопаснее всего, поскольку на пляже несут дежурство спасатели и медицинские работники, а дно проверено. Находясь в походе или отдыхая на «диком» водоёме, не забывайте об опасностях, которые таит вода. Не купайтесь и не ныряйте в незнакомом месте.

О чём ещё необходимо помнить, чтобы не испортить отдых и сохранить жизнь:

НЕ выплывайте на судовой ход и не приближайтесь к судам;

НЕ устраивайте игр в воде, связанных с захватами;

НЕ плавайте на надувных матрасах или камерах (они предназначены для загорания на берегу);

НЕ заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Берегите себя!