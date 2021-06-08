Рассказываем о правилах подкормки огородных растений

Жарит июньское солнышко, подзадоривают садоводов работать быстрее комариные тучи. А доцент кафедры овощных культур аграрного университета Татьяна Кузнецова советует уделить время питательным подкормкам, которые нужны растениям именно сейчас.

Рисунок: Александр Ермолович

Овощные культуры в разные фазы роста и развития потребляют не одинаковое количество питательных веществ. В этом году подкормки им особенно необходимы.

Капуста-неженка

Чтобы радоваться большому кочану, надо знать, что капустка – рекордсмен по потреблению питательных веществ. Нуждается она в них, в зависимости от сорта, на протяжении от одного до двух месяцев. После высадки рассады в открытый грунт через 10–15 дней проводят первую подкормку минеральными удобрениями из расчёта: 10 г азотных, 20 г фосфорных и 10 г калийных удобрений на 10 л воды, расход по 0,5 л раствора под каждое растение.

Вторую подкормку проводят через две-три недели после первой. Обычно ее совмещают с окучиванием растений. Третий раз подкармливают растения лишь среднепоздних и позднеспелых сортов капусты.

Томат азоту рад

В отличие от капусты томатам питательные вещества нужны в течение более короткого периода. Обычно в течение вегетации проводят две-три подкормки растений.

Первую подкормку проводят через 10–15 дней после высадки рассады, а при безрассадном способе выращивания — в фазе 5–6-го настоящего листа. Питательный раствор минеральных удобрений готовят из расчёта на 10 л воды: 15-20 г азотных, 30-50 г фосфорных и 10-15 г калийных, расходуя по 0,5 л раствора под каждое растение.

Вторую подкормку проводят в фазе цветения — начала формирования плодов. Рекомендуют проводить сухую подкормку суперфосфатом (40–60 г/кв. м), который вносят в бороздки глубиной 10–12 см, сделанные в междурядьях, после дождя или полива. Удобрение рассыпают по дну бороздки, затем закрывают её почвой.

От перца до баклажана

Перец первый раз подкармливают через две недели после высадки рассады. В 10 л воды растворяют 10–15 г азотных и калийных удобрений и 40–50 г фосфорных. При второй и третьей подкормках азотные удобрения исключают. Норма расхода минеральных удобрений – 0,3 л на одно растение.

Для быстрого нарастания вегетативной массы баклажана его первый раз подкармливают через 10–12 дней после высадки рассады. Минеральные удобрения используют из расчета: 10 г азотных, 40 г фосфорных и 20 г калийных на 10 л воды, полученное количество питательного раствора рассчитано на 20 растений. В фазе формирования единичных плодов проводят вторую подкормку. Основные удобрения в этот период фосфорные (60 г) и калийные (20–30 г на 10 л воды), исключая азотные.

Лук с золой дружит

Лук в течение вегетации подкармливают один-два раза. Первый раз — в фазу массового отрастания пера (на всех растениях сформировалось по 1–3 листа). Удобрения лучше вносить в борозды глубиной 4–6 см, сделанные посередине междурядий. Быстрее усваиваются жидкие удобрения. Смесь готовят из расчёта на 10 л воды: 30 г суперфосфата, 20 г калийных удобрений и 10–15 г азотных. Вместо калийных удобрений можно использовать 50–80 г золы. Раствор нужно вносить аккуратно, чтобы не намочить листья, в подготовленные борозды (1 ведро на 1 кв. м). Вторую подкормку проводят через 15–20 дней после первой теми же удобрениями, увеличивая их норму в два раза.

Допинг для огурца

В зависимости от плодородия почвы огурец подкармливают два-три раза. Первый раз в фазу третьего настоящего листа (8–10 г азотных, 10–20 г фосфорных и 5–8 г калийных на 1 кв. м) в борозды на глубину 4–5 см, на расстоянии 7–8 см от растений. Второй раз норму минеральных удобрений увеличивают в два раза и вносят на глубину 10–12 см. В фазу цветения растений в жидкое удобрение добавляют микроэлементы (0,1 г сернокислого цинка; 0,5 г борной кислоты; 0,4 г серно-кислого марганца на 10 л воды).

Морковка обойдётся!

Корнеплодные овощи — свекла, морковь, сельдерей, петрушка — меньше других нуждаются в органических удобрениях. Их избыток приводит к образованию деформированных корнеплодов. Поэтому компост или перегной под эти культуры вносят осенью, а в период вегетации, в фазу формирования розетки листьев, используют только минеральные удобрения: 10–15 г азотных, 30–40 г фосфорных и 25–30 г калийных на 1 кв. м.

Шпаргалка для садовода

Подкормки необходимо вносить вечером или рано утром.

Растения сразу подскажут вам, каких полезных веществ им недостаёт:

— если не хватает азота: рост замедлен, стебли тонкие, волокнистые и твёрдые. На листьях появляются крупные желтовато-зелёные пятна. При остром голодании может пожелтеть всё растение;

— при недостатке фосфора: стебли тонкие, деревянистые. Листья мелкие, часто имеют более тёмную зелёную окраску, чем обычно. На нижней поверхности листьев появляется пурпурно-красный оттенок. Корни развиты очень слабо. Завязывание и созревание плодов сильно запаздывают;

— при недостатке калия в нижней части растения появляются серовато-зеленые листья. Остальные листья растения приобретают бронзовую или жёлто-коричневую окраску, края их буреют. Вдоль жилок листа появляются пятна; ткани листа разлагаются и отмирают. Корни слабо развиты. Стебли тонкие, постепенно они становятся жёсткими и деревянистыми.