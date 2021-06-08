В «Изумрудном» обновят центральную аллею, построят новые детские и спортивные площадки

Работы планируют закончить до 1 ноября 2021 года.

Фото: «Вечерний Барнаул»

Благоустраивать барнаульский парк «Изумрудный» будет подрядная организация ООО «СК Город» за 91 млн рублей.

До ноября здесь планируется благоустроить центральную аллею, провести дополнительное освещение по второстепенным пешеходным дорожкам, установить сцену, новые малые архитектурные формы, скамейки и урны, построить беседку для отдыха барнаульцев.

Также подрядчик должен будет благоустроить две детские и четыре спортивные площадки с оснащением их необходимым игровым и спортивным оборудованием. Для выгула собак появится специализированное огороженное место.

В пресс-службе мэрии напомнили, в 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в парке «Изумрудный» уже оборудовали пешеходную и велодорожки. Почти две трети дорожки с асфальтовым покрытием предназначены для велосипедистов и пешеходов, отдыхающих с колясками, любителей скандинавской ходьбы, одна треть, с отсевом, — для занимающихся бегом. Также вдоль дорожек высадили деревья и газон, смонтировали наружное освещение: по проекту установлено 105 фонарных столбов со светильниками.