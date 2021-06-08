В театре драмы стартовала творческая лаборатория «Просторы истории»

Зрители театра драмы увидят «Трильби» образца 2021 года и другие пьесы первого сезона в новых спектаклях-эскизах.

Фото: Алтайский краевой театр драмы им. Шукшина

В театре началась работа над эскизами спектаклей в рамках творческой лаборатории «Просторы истории», посвящённой первому сезону 1921-1922 гг., сообщает пресс-служба театра. Известные молодые режиссёры из разных городов страны представят публики современное прочтение текстов столетней давности, которые из большого списка пьес первого сезона они выбрали сами. 11–12 июня, когда эскизы будут готовы, зрители узнают, что интересного увидели в забытых пьесах режиссёры-постановщики, насколько уместны они на сегодняшней сцене.

Пьесу «Трильби» Григория Ге в лабораторию предложил театр драмы. Ведь именно с неё 21 ноября 1921 года началась история Алтайского театра драмы им. Шукшина. «Трильби» образца 2021 года создаст на основной сцене режиссёр Галина Зальцман из Москвы. Она лауреат национальной премии «Золотая маска — 2021» (специальный приз жюри «за точность художественных средств и ясность театрального высказывания» в спектакле «Я нанял убийцу» Шарыповского драматического театра).

Пьесу Германа Гейерманса «Гибель «Надежды» выбрал главный режиссёр Кемеровского областного театра драмы им. А.В. Луначарского Антон Безъязыков. Кстати, с пьесы «Гибель «Надежды» началась жизнь 1-й студии МХТ в 1913 г., и со времён премьеры постановку играли без перерыва до 1933 года. Антон Безъязыков — выпускник Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, ученик Григория Козлова, художественного руководителя театра «Мастерская» в Санкт-Петербурге. Он поставил более 30 спектаклей в разных городах России. Был номинирован на национальную театральную премию «Золотая маска — 2017» за режиссёрскую работу в спектакле «Мирение. Телеутские новеллы». В «Гибели «Надежды» на сцену выйдут 13 артистов, в главной роли — Лена Кегелева.

За пьесу «Дни нашей жизни» русского писателя и драматурга Леонида Андреева взялся режиссёр из Санкт-Петербурга Дмитрий Огородников. В активе выпускника Санкт- Петербургской государственной академии театрального искусства 30 спектаклей, в том числе «Чёрный монах», включённый в Long-лист национальной театральной премии «Золотая маска» (сезон 2017–2018 гг.). «Дни нашей жизни», кстати, была одной из самых репертуарных пьес 1900-х годов.

«Власть» Никиты Тверского поставит режиссёр Норильского Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского Тимур Файрузов. Тимур окончил актёрский факультет Красноярского государственного института искусств и режиссёрский факультет Театрального института им. Б. Щукина, поставил более 30 спектаклей. Действие «Власти» происходит в условной европейской стране, а все герои предельно аллегоричны –—Арлекин, Пьерро, Король. В роли Цезаря — заслуженный артист России Антон Кирков.

Театр ждёт зрителей на лабораторных показах и после просмотра каждого спектакля-эскиза приглашает к обсуждению с куратором лаборатории, театральным критиком, неоднократным экспертом национальной премии «Золотая маска» Александром Висловым и артистами.