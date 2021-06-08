Вице-губернатор Степаненко: «Нельзя терять бдительность»

К этому 8 июня призвал заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко, характеризуя эпидемиологическую ситуацию в нашем регионе.

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— Сейчас границы России закрыты. Наступил летний сезон отпусков. Очевидно, что много туристов поедет к нам, на Алтай. И это вызывает большие опасения, — заявил Степаненко.

По его словам, сегодня в крае есть все предпосылки для выработки коллективного иммунитета, есть вакцина в достаточных объёмах. Однако темпы вакцинирования пока не устраивают краевые власти.

— Не знаю, нужно ли сейчас как-то административно стимулировать активность граждан по вакцинированию. В других регионах, знаю, это делается. Но везде разные возможности. Пока, во всяком случае, в правительстве края, на заседаниях оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19 в Алтайском крае такие меры не рассматривались. Возможно, стоит и подумать, — заметил вице-премьер правительства края.

Он также заявил, что не исключает в порядке инициативы использование методов мотивирования и стимулирования своих работников предприятиями и организациями не только бюджетной сферы, но и частного сектора экономики Алтайского края.