День друзей, архивов, именины у Иванов — праздники 9 июня

Сегодня в России и мире отмечают 17 праздничных событий, в том числе 1 церковный праздник по православному календарю. Обзор «Вечернего Барнаула» расскажет о самых интересных из них.

Фото: canva.com

Международный день друзей

Во все времена дружбу почитали величайшей ценностью. А 9 июня ежегодно отмечается Международный день друзей.

Английский философ и политик Фрэнсис Бэкон сказал: «Дружба удваивает радости и сокращает наполовину горести». Каждый имеющий близкого по духу человека, согласится с ним. Ведь настоящий друг всегда поможет, искренне разделит радость, вовремя окажется рядом, обнимет, поддержит. Да и погрустить в гордом одиночестве не получится, когда друг ворвётся в дом со словами: «Сейчас всё будет!» И, действительно, будет всё, кроме гнетущей грусти, страданий и уныния.

Фото: canva.com

Удивительно, но близкого друга не получается выбрать специально. Он остаётся с тобой и идёт по жизни из детства или появляется неожиданно, как будто кто-то сверху специально присылает его. Друг может отличаться от вас своим мировоззрением, поведением, манерами, он даже может быть противоположного пола. А когда собирается круг друзей, нередко оказывается, что это настолько разные люди, как будто с разных планет. Но объединяет всех одно — настоящая дружба.

Мы уверены, что сегодняшний праздник станет для вас отличным поводом позвонить, написать друзьям или встретиться с ними, чтобы поделиться приятными воспоминаниями или хорошими новостями, например теми, которые вы прочитаете на нашем сайте.

Международный день архивов

Фото: canva.com

Этот праздник был учреждён Международным советом архивов (МСА) в ноябре 2007 года на Генеральной ассамблее в Канаде.

В этот день в 1948 году решением ЮНЕСКО и был основан МСА. Сегодня в совете архивов состоит около 1,5 тысячи членов, представляющих 190 стран мира.

Отметим, в России есть и свой национальный праздник, посвящённой этой профессии. Он отмечается ежегодно 10 марта.

Международный день аккредитации

Фото: canva.com

Этот праздник был учреждён в 2008 году. Основанием послужила глобальная инициатива, поддержанная общим решением IAF и ILAC. Главная цель праздника — привлечь внимание к труду специалистов, работающих в сфере аккредитации.

Аккредитация — процедура подтверждения соответствия того или иного объекта установленным стандартам или критериям. Её могут проводить организации или отдельные специалисты, которые приходят на помощь, когда потребитель не может самостоятельно оценить качество предоставленных услуг.

Федорин день

Фото: logoslovo.ru

Данный праздник является народным. Согласно православному церковному календарю в эту дату почитают память мученицы Феодоры Александрийской.

Она проживала в III и IV веках в г. Александрия. В тот период правили в восточной части империи Диоклетиан, а в западной — Максимиан. Феодору арестовали и привели к правителю города Евстратию в тот момент, когда начались гонения христиан. Девушка открыто призналась, что она христианка и отказывалась проводить обряды жертвоприношений. После всех мучений, которые выпали на долю Феодоры, она не отступилась от своей веры. А когда воина Дидима, спасшего её от унижений, приговорили к смертной казни, Феодора пришла на место казни и пожелала умереть вместе с ним.

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Фото: canva.com

Именины

День ангела 9 июня отмечают Ян, Пётр, Нил, Леонтий, Леонид, Иван и Анастасия.