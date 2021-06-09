Дожди и прохладную погоду прогнозируют в Алтайском крае

Однако до 14 июня 2021 года в регионе всё равно сохранится высокая, местами чрезвычайная пожароопасность.

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Синоптики Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что в ближайшие два дня в Алтайском крае ожидаются дожди.

Сегодня, 9 июня 2021 года, в отдельных районах региона ожидаются небольшие дожди, грозы. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура +15…+20 градусов, местами по югу до +26 градусов.

В Барнауле преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура +19…+21 градус.

Завтра, 10 июня 2021 года, ночью в отдельных районах региона кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +6…+11 градусов.

В Барнауле в ночное время преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура +7…+9 градусов.

Днём в отдельных районах Алтайского края возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный 4–9 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура +19…+24 градуса.

В столице региона преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 4–9 м/с. Воздух прогреется до +19…+21 градуса.

11 июня 2021 года в Алтайском крае ночью осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура +5…+10 градусов.

В краевой столице преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 5–10 м/с. Температура +7…+9 градусов.

Днём в регионе преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с, местами порывы до 17 м/с. Столбики термометров поднимутся до +18…+23 градусов.

В Барнауле преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 5–10 м/с. Температура +18…+20 градусов.