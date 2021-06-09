Федорин день: народные приметы на 9 июня

Проведите день без пустой болтовни и ссор.

Федору в народе называли колючей на язык. В этот день крестьяне запрещали женщинам и девушкам болтать друг с другом — это, по приметам, сулило большую беду. Бытовало верование, согласно которому слухи или сплетни, появившиеся именно в этот день, обойдут всю деревню, и все жители села узнают новость. Также считалось, что ссориться 9 июня нельзя, поскольку «Федора за углом норовит узнать о худом».

В этот день наши предки говорили: «На Федору не выноси из избы сор». Также старались не мести избу в Федорин день, поскольку верили, что домовой забирается под веник, и его можно вымести вместе с сором, а значит, свое счастье упустить, ведь некому будет охранять семью, и в доме начнутся постоянные ссоры. Наоборот, домового старались задобрить, причём особенно усердствовали в этом люди, чья деятельность напрямую была связана с торговлей. Бросали за печку несколько монет и надеялись на то, что это в будущем поможет получить хорошую прибыль.

Фото: мояоколица.рф

Что нельзя делать в этот день

Нельзя сегодня ссориться, поскольку даже мелкие конфликты могут стать причиной огромного скандала. Если все-таки произошёл спор на повышенных тонах, надо на ругающихся брызнуть водой, тогда ссора быстро утихнет.

9 июня нельзя стирать детские вещи, а потом вывешивать их на улицу и даже балкон! В них могут спрятаться тёмные силы и потом не будут давать ребёнку спать. Он будет всю ночь капризничать, крутиться и не находить себе места. А к обессиленному малышу может и болезнь пристать.

Если запланировать на этот день важные встречи, то исход их может оказаться крайне неудачным для всех участников, а достигнутые договорённости не будут соблюдены.

Не рекомендуется в эту среду переезжать, причём как в глобальном смысле (например, в другой город), так и в локальном (скажем, в соседний кабинет) — удачи на новом месте не будет.

По этой же причине нельзя менять работу 9 июня, даже принимать решение о смене сферы или места деятельности. Также не следует заключать контакты с новыми людьми — надежд они не оправдают.

Если сохранять душевное равновесие в этот день, то хорошие сновидения, приснившиеся накануне, исполнятся в течение недели.

Если же сны были неприятными, о них можно сразу забыть. Они не несут никакой смысловой нагрузки — просто подсознание очищается от накопившегося негатива.

Народные приметы 9 июня 2021 года