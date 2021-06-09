Эксперты рассказали, какое количество того или иного продукта нам нужно в день

Специалисты регионального Роспотребнадзора рассказали, как определять нужную порцию продуктов без кулинарных весов — с помощью собственной руки и обычной посуды.

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По правилам здорового питания человеку в день нужно съедать:

2–3 порции сложных углеводов;

4–5 порций овощей и зелени;

1–2 порции ягод или фруктов;

2–3 порции белка;

2–3 порции жиров (при этом насыщенных жиров должно быть меньше трети).

Отмеряем злаки, фрукты, овощи

Кулак по объёму примерно равен чашке. Такая мера соответствует разовой порции злаковых, фруктов или овощей. Можно также принять за одну порцию один овощ или фрукт среднего размера, например яблоко или помидор.

Отмеряем белковую пищу

Чтобы отмерить порцию белковой и жирной пищи (мясо, рыба, птица), подойдёт ладонь. Нужное количество творога тоже уместится на ладони. По толщине такая порция должна соответствовать мизинцу. Кусок цельнозернового хлеба по размеру тоже должен примерно соответствовать ладони.

Порция орехов — это сколько?

Дневная порция орехов умещается в горсти. Этот чрезвычайно калорийный продукт содержит и белок, и жиры.

Отмеряем порцию масла

Порция растительного масла соответствует по объёму столовой ложке, а сливочного — чайной.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Для сохранения водного баланса в организме во время еды не забудьте выпить стакан воды.