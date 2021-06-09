Когда ждать магнитную бурю? Прогноз на июнь

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца опубликовала прогноз геомагнитных бурь. Учёные отмечают, что 16 июня 2021 года на Землю обрушится магнитная буря. Её мощность составит 4 балла.

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Напомним, что колебания в магнитном поле нашей планеты, даже незначительные и кратковременные, могут вызывать усталость, головные боли, головокружения и проблемы с сердцем. Особенно у людей, страдающих хроническими заболеваниями и с ослабленным иммунитетом.

Однако специалисты настаивают, что накручивать себя не надо. Ведь эмоциональное состояние можно легко контролировать. Чтобы меньше реагировать на погоду, стоит ввести чёткий режим сна, а по утрам делать минимальную зарядку — это разгонит кровообращение, взбодрит и освежит. Важно соблюдать питьевой режим, заменить кофе на травяные чаи, а жирную пищу — овощами и лёгкими блюдами.

Спазмы сосудов и головную боль лучше снимать простыми аптечными средствами, которые мягко расширяют сосуды. Например, заварить чай с гвоздикой. Если же берётесь за спазмолитики, помните, что принимают их не на голодный желудок. От бессонницы помогут настойки пустырника и валерианы.