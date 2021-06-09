Неординарный просветительский проект Шишковки: подробности от создателей билбордов

В конце мая на улицах краевой столицы появились необычные билборды в поддержку чтения. Они заставляют задуматься, покопаться в смыслах, а их сюжеты уж точно надолго поселятся в голове. Идея столь нетривиальным способом напомнить горожанам о чтении принадлежит сотрудникам Алтайской краевой научной библиотеки им. В.Я. Шишкова.

Авторы проекта поделились подробностями его создания.

Фото: пресс-служба библиотеки им. В.Я. Шишкова

Отсекая лишнее

Пока в городе можно увидеть четыре рекламных щита с тремя сюжетами. На полотнах — персонажи, воплощающие любовь к классике, комиксам и фэнтези: «современный Пушкин», Бэтмен и эльфийка с соответствующими книгами в руках. В углу слоган: «Чтение расширяет сознание. Легально». Такого в истории социальной рекламы ещё не было.

— Обычно библиотеки занимаются продвижением чтения через соцсети и СМИ, с помощью различных проектов и акций, — поделилась Екатерина Пушкарская, один из авторов проекта, специалист по связям с общественностью Шишковки. — У нас же появилась возможность задействовать ещё один, нестандартный путь благодаря «Концепции поддержки и развития чтения в Алтайском крае на 2019-2024 годы». Нам предстояло создать проект, достойный размещения на баннере формата 3×6 м. Сразу было ясно, что вся креативная часть работы оплачиваться не будет, деньги из краевого бюджета выделены лишь на печать баннеров, а их размещение на носителях реализовано в рамках социальных обязательств операторов наружной рекламы. Сжатыми были и сроки — в нашем распоряжении было буквально чуть больше месяца. Но мы решили принять этот вызов и поставили себе задачу придумать нечто такое, чего никто никогда до нас не делал. И директор библиотеки Татьяна Егорова дала нам карт-бланш.

Фото: пресс-служба библиотеки им. В.Я. Шишкова

По ряду организационных и не зависящих от библиотеки причин этот проект был реализован спустя два месяца после подготовки. Зато так совпало, что билборды появились на улицах города за несколько дней до празднования Дня библиотек.

Каркас идеи наметился сразу. Как рассказала Екатерина Пушкарская, он представлял собой смешение реальности с фантазией, то есть с нашими представлениями о книжных сюжетах и их героях. Поначалу было решено поэкспериментировать в жанре киберпанка, отличающегося яркой подачей, стильными решениями. Однако, поразмыслив, креативная группа всё же решила отказаться от столь радикального подхода и стала думать в сторону двойственности героев: на одном полотне изобразить их такими, какие они есть, и в зеркальном отражении — в том или ином «книжном» образе. Однако и эту подачу было решено отринуть из-за её «голливудности».

— Мы поняли, что «Голливуд» мы не вывезем, из подручных материалов он не делается, а на иное у нас нет средств, — пояснила Екатерина Олеговна. — Тогда мы стали отсекать лишнее и выходить на минималистичную и максимально точную визуальную концепцию.

Команда мечты

Помимо Екатерины Пушкарской в креативную группу Шишковки вошли три сотрудника библиотеки с режиссёрским образованием — Наталья Сычёва, Галина Панина и Сергей Лебедев. К ним присоединились ещё несколько человек: основатель молодой брендинговой компании Red Radish Тарас Дружинин, фотограф Владимир Вдовин и парикмахер (а по совместительству — актриса Литературного театра Шишковки) Ольга Зенкова, готовые безвозмездно помогать проекту.

Фото: пресс-служба библиотеки им. В.Я. Шишкова

Герои тоже нашлись без труда.

«Эльфийку» изобразила библиотекарь Шишковки Анастасия Цвеер, которая за стенами учреждения — толкиенист-ролевик, реконструктор, лучник и фехтовальщик. «Современного Пушкина» — ведущий мероприятий Даниил Московченко, которого помогла найти Ольга Зенкова. «Девушка-Бэтмен» — Дарья Пушкарская, читатель библиотеки и страстный фанат комиксов, к тому же человек, решивший посвятить свою жизнь борьбе со злом (Дарья обучается по специальности «Правоохранительная деятельность» в колледже АлтГУ). Получилась своего рода «команда мечты», в которой каждый с большим участием отнесся к общему делу.

— Запланированный образ каждой «модели» был максимально органичен, — говорит Екатерина Пушкарская. — Поэтому легко собрался из всех деталей и штрихов. К примеру, у эльфийки Анастасии Цвеер дома есть весь арсенал тематического оружия — луки, стрелы (в окончательный вариант рекламы вошла фотография без этого реквизита), а ушки остались с одной из «Библионочей», когда все библиотекари изображали эльфов и фей. Автор грима Бэтмена — Галина Панина, которой в АГИК в студенческие годы преподавали грим. Всё, кроме шпаги для «Пушкина», нашлось у членов команды и «им сочувствующих». Шпагу же одолжил для съёмок музыкальный театр.

Кстати, в запасе у Шишковки осталось ещё несколько персонажей. Среди них — Гарри Поттер, Шерлок Холмс, три мушкетёра. Поэтому, кто знает, может, у этого масштабного просветительского проекта будет продолжение.

— Мы мечтаем продолжить, — делится Екатерина Олеговна. — И не только потому, что у нас есть в запасе практически готовые сюжеты и жалко оставлять их «пылиться». Мы видим, какой эффект обеспечивает наш проект: в первые же дни мы получили сотни отзывов от людей, и эти отзывы, безусловно, вдохновляют.