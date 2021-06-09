Один человек погиб и два пострадали в результате ДТП в барнаульском посёлке

Столкнулись две легковушки.

Фото: «Инцидент Барнаул»

ДТП произошло вчера, 8 мая 2021 года, в посёлке Южном на проспекте Дзержинского, в районе дома № 15.

Администраторам интернет-сообщества «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте» в ГИБДД рассказали, что в 17:40 столкнулись автомобиль Lada Kalina, за рулём которого был мужчина 1962 года рождения, и автомобиль Volkswagen Passat под управлением мужчины 2001 года рождения.

В результате ДТП водитель Lada Kalina от полученных травм скончался на месте происшествия, а пассажир, женщина 1965 года рождения, получила телесные повреждения. Её госпитализировали в Городскую больницу № 1. Водителю автомобиля Volkswagen Passat оказали медицинскую помощь на месте происшествия.