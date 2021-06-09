Почти взяла кредит: жительница Алтайского края «повелась» на уловки мошенников

Украсть у пенсионерки больше 26 тысяч рублей злоумышленникам не удалось. Женщине не дали заём.

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Очередной жертвой мошенников стала 68-летняя жительница Бийска. Ей «представители» финансового учреждения сообщили, что якобы мошенники пытаются оформить на её имя кредит. Чтобы деньги были в сохранности, нужно снять всю сумму и внести её на безопасный счёт. Однако в отделении пенсионерке не дали заём. Тогда аферисты предложили «обезопасить» уже имеющиеся на счету накопления в сумме 26 тысяч рублей. Женщина поняла, что совершила опрометчивый поступок только тогда, когда уже перечислила все свои сбережения. Она обратилась в полицию.

Каждый день правоохранители просят жителей края не верить на слово неизвестным. Особенно если они представляются сотрудниками банка и просят совершить манипуляции с банковским счётом. Но ещё остаются люди, которые верят злоумышленникам и после общения с ними видят нулевой баланс на своей карте.

ГУ МВД России по Алтайскому краю обращается к местным жителям: будьте бдительны! Не называйте свои персональные данные, позвоните в банк на горячую линию, не вносите денежные средства на посторонние счета.