Работу всех проверенных надувных батутов приостановили в Алтайском крае

Их проверила прокуратура с участием инспекторов Гостехнадзора.

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На прошлой неделе в Барнауле, Новоалтайске и ряде районов Алтайского края прошли проверки аттракционов, в ходе которых эксперты выявили нарушения в их эксплуатации, в том числе тех, которые на момент проверки не использовались.

В связи с этим работу всех проверенных надувных батутов приостановили. Результаты проверок будут использованы инспекторами Гостехнадзора для инициирования внеплановых проверок. Специалисты проверят наличие технической документации на аттракционы, актов ежегодного технического освидетельствования, проводимого специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии, журналов ежедневного осмотра аттракционов, удостоверений операторов аттракционов и другой документации. Также они проведут более детальный осмотр аттракционов и выдадут предписания об устранении нарушений, передаёт пресс-служба правительства региона.

Органы прокуратуры решают вопрос о привлечении отдельных эксплуатантов к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ, предусматривающей наложение штрафа на индивидуальных предпринимателей до 30 тысяч рублей, на юридических лиц — до 300 тысяч рублей.