«С кузнецом придёт!»: в художественном музее открылась выставка кованых изделий «Души и рук творенье»

В экспозиции представлено более 30 работ барнаульского мастера-кузнеца Валерия Бельмецова.

Фото: Государственный художественный музей Алтайского края.

Кузнечное дело на Руси испокон веков было самым уважаемым и незаменимым и в городской среде, и в крестьянском быту. Ведь к кузнецу обращались за каждой металлической вещью — от оружия до иголки. В народном сознании это ремесло было овеяно тайнами. Оно воспринималось как высшее умение, искусство преобразовывать такой непростой материал, как металл. А сам кузнец, напрямую связанный со стихиями огня и воды, в мифологическом представлении выступал в роли божественного демиурга, участвующего в акте творения мира, преобразования его из хаоса в космос. В фильме Марка Захарова «Формула любви» кузнец Степан произносит фразу, которая сразу показывает место этого мастера в имении Алексея Федяшева: «Что один человек построил — другой завсегда разломать сможет. Здесь всё от меня зависит!».

Современное кузнечное ремесло — это высокотехнологичное производство, немыслимое без электричества и пневматики, тем не менее оно не утратило своей космической сущности, поскольку главными факторами остаются творческое начало мастера и преобразующая сила огня.

Валерий Бельмецов занимается декоративным кузнечным промыслом больше 20 лет. Он создаёт художественные авторские работы, которые украшают дома, частные подворья и городской ландшафт, выполняя практическое назначение. В своих работах мастер демонстрирует знания структуры и свойства металлов, богатый практический опыт в целом спектре смежных специальностей. Его изделия отличаются изяществом, гармонией формы и материала, уравновешенной композицией и абсолютным соответствием среде, в которую помещены.

Выставка «Души и рук творенье» представляет около 30 работ Валерия Бельмецова, созданных по собственным эскизам в индивидуальном стиле, объединяющем строгие классические элементы и модерн. Зрители увидят различные произведения мастера — от миниатюрных изделий до масштабных интерьерных композиций, в которых автор использует растительные и геральдические мотивы, сочетает металл с камнем, стеклом, керамикой, деревом. Экспозицию дополняет фотогалерея его изделий, созданных на протяжении двух десятилетий. Выставка будет работать до 26 июня по адресу: ул. М.Горького,16.