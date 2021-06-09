В МЧС рассказали о гидрологической обстановке в Алтайском крае

Гидрологическая обстановка в регионе стабильная.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Уровень воды в реках края по-прежнему ниже критического, подтопленных жилых домов нет.

Уровень Оби в районе Барнаула составляет 549 сантиметров, тенденция к снижению сохраняется.

В Затоне остаются частично подтопленными 95 приусадебных участков, что меньше, чем в предыдущие сутки. На месте работают спасатели муниципального отряда, местная администрация, организован мониторинг силами оперативной группы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

На Оби, выше по течению, в районе села Усть-Пристань, отмечен рост уровня воды. В будущем возможен рост и в районе Барнаула. Ситуация в крае находится на круглосуточном контроле.

По итогам первой волны паводка в регионе в зону подтопления попали 19 муниципальных образований. Больше всего пострадали Красногорский и Локтевский районы, а также Краснощековский, Курьинский, Третьяковский, Поспелихинский, Смоленский, Петропавловский, Топчихинский и некоторые другие. Всего большая вода затронула 354 приусадебных участка — произошли незначительные подтопления. Кроме того, пострадал 31 жилой дом и 21 участок региональных дорог в 50 населённых пунктах, два автомобильных моста, пишет ГУ МЧС России по Алтайскому краю.