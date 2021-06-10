Алтайский край стал крепким середняком рейтинга развития регионов в 2020 году

На днях агентство РИА-Рейтинг опубликовало итоги аналитического исследования результатов социально-экономического развития субъектов РФ по итогам 2020 года.

Фото: invest.alregn.ru

Как отмечают авторы исследования, пандемия сказалась на темпах и объёмах основных показателей. Однако некоторые регионы пострадали больше, некоторые потеряли меньше и даже несколько улучшили таким образом свои позиции по сравнению с «доковидным» 2019 годом. К числу последних, судя по всему, относится и Алтайский край.

В рейтинге, который основывается на открытых официальных данных Министерства финансов РФ, Федерального казначейства и Росстата, Алтайский край занял место в середине — 41-е (из 85 регионов). Регион в целом демонстрирует уверенные показатели развития.

Отдельно стоит отметить объём госдолга (заимствования, кредиты) у Алтайского края, он один из самых низких в России. По этому показателю край входит в лидирующую пятёрку вместе с Севастополем, Москвой, Тюменской и Ленинградской областями.