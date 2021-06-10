Директору барнаульского Горэлектротранса вручена благодарность министра транспорта Российской Федерации

По сообщению пресс-службы администрации Барнаула, 9 июня в Министерстве транспорта Российской Федерации состоялась торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград.

Фото: barnaul.org

«Будущее развитие нашей страны зависит от каждого из нас, от эффективности труда, преданности своему призванию и избранному делу. Искренне благодарю вас за отлично выполняемую работу», — сказал министр Виталий Савельев, обращаясь к награждённым.

Николаю Петряшину, директору МУП «Горэлектротранс» г. Барнаула, была вручена благодарность министра транспорта Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу на транспорте.

Под руководством Николая Петряшина активно развивается барнаульское предприятие «Горэлектротранс», внедряются новые технологии ремонта, регулярно закупается новая техника.

Стоит отметить, что за 35 лет профессиональной деятельности Николай Александрович Петряшин был удостоен более 30 наград различного уровня.



