Эксперт рассказал, как вернуть обоняние после COVID-19 без лекарств

По мнению специалистов, полезно тренировать обоняние вдыханием как минимум четырёх разных запахов два раза в день в течение нескольких месяцев.

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Такие рекомендации дала международная группа учёных, которая выявила неэффективность применения стероидных препаратов для восстановления ощущений запаха и вкуса у переболевших COVID-19. Лекарства этого класса имеют обширный список побочных эффектов — от резких перепадов настроения до урологических проблем и повышенного давления.

«В ходе исследования мы обнаружили, что доказательств эффективности кортикостероидов при восстановлении обоняния крайне мало. С учётом побочных действий мы советуем не назначать эти препараты пациентам с постковидной потерей запаха», — заявил профессор Карл Филпотт из Университета Восточной Англии.

По словам учёных, в соответствии с проведёнными исследованиями, у 90% переболевших новым коронавирусом вкусовые ощущения и восприятие ароматов полностью восстанавливаются через шесть месяцев. Тренировка обоняния является простым и бесплатным вариантом лечения, который может ускорить процесс. Способ основан на нейропластичности — способности мозга реорганизовываться, чтобы компенсировать изменения или травмы, пишет «Российская газета».