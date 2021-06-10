Конноспортивные соревнования пройдут на барнаульском ипподроме

Для участия в соревнованиях 12 июня 2021 года в Барнауле соберутся лучшие наездники края со своими лошадьми.

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Барнаульский ипподром находится на проспекте Космонавтов, 61. Жителей и гостей города приглашают на конноспортивные соревнования.

Будут разыграны традиционные награды для лошадей орловской рысистой и призовых пород: «Приз в честь Дня России», приз «Мемориал Соколова А.В.», «Приз будущности», «Приз памяти Неизвестного Солдата», «Приз Кипра».

Помимо захватывающих заездов будет представлена развлекательно-показательная программа спортсменов-конников. Желающие смогут покататься на лошадях и пони.

Бега проходят по субботам. Начало в 15:00, пишет пресс-служба мэрии.

Дополнительная информация — по телефонам: 52-37-66; 52-37-65 и на сайте ипподрома.