«Ответственность перед окружающими»: депутаты гордумы рассказали, почему они поставили прививки от ковида

Депутаты Барнаульской городской Думы, поставившие прививки, записали видео, на котором рассказали, почему они прошли вакцинацию.

В ролике выступили заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко и депутаты: Кристина Юстус (индивидуальный предприниматель), Геннадий Гаврин (директор лицея № 112), Ксения Белоусова (директор ООО «СЗ ИСК «Алгоритм»).

«Это ответственность перед окружающими. Как народному избраннику, мне приходится много общаться с людьми. Необходимо исключить даже малейшую опасность для себя и окружающих быть подвергнутым заражению», — поделился Сергей Струченко.

«Мы все хотим вернуться к прежней жизни. Со временем, если большинство жителей нашей огромной страны, в том числе барнаульцы, сделают прививки, мы сможем вернуться к безмасочному режиму, отсутствию социальной дистанции и снятию всех ограничений», — подытожила Ксения Белоусова.

Напомним, что записаться на вакцинацию можно через сайт госуслуг, обратиться в поликлинику или специальные мобильные пункты.