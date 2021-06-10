Третий трудовой семестр откроют студенческие отряды в Барнауле

11 июня 2021 года на площади Советов в Барнауле состоится торжественное открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Алтайского края. Церемония станет точкой отсчёта трудовой деятельности студентов региона в 2021 году.

В 10:00 бойцы студенческих отрядов поднимут флаги России и краевого студотряда «Алтай» у памятного знака в честь 50-летия студенческих отрядов Алтая. Торжественное открытие третьего трудового семестра состоится в 12:00, передаёт пресс-служба правительства Алтайского края.