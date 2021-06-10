В Алтайском крае задержали огородника, который выращивал коноплю

При обыске загородного дачного участка подозреваемого силовики обнаружили и изъяли 152 куста конопли.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Правоохранители задержали мужчину из Славгорода, который у себя на даче в селе Весёлое оборудовал участок, на котором выращивал коноплю. В свободное время он ухаживал и удобрял посаженные кусты.

Мужчина свою вину не отрицал и утверждал, что занимался посадками для души.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 231 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Огороднику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.