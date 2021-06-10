В Барнауле пройдёт юбилейная «Электронная неделя на Алтае – 2021»

IT-форум будет проводиться в столице Алтайского края уже в десятый раз.

Фото: canva.com

На этот раз основной темой обсуждения станут цифровые изменения в бизнесе, государственном управлении и подготовке кадров.

Как сообщают организаторы «Электронной недели на Алтае — 2021» (ЭНА-2021), наибольший интерес участников и гостей традиционно вызывает проект «Виртуальная выставка IT-решений», где можно увидеть технологичные проекты и новинки IT-решений на виртуальных 3D-стендах, в том числе лучшие разработки компаний края, пользующиеся спросом на территории всей России и за рубежом.

23 июня в рамках форума состоится ключевая конференция, где речь пойдёт о результатах и перспективах выполнения национальной программы цифровой трансформации и переменах, ожидающих предпринимателей и госкомпании. Также запланированы круглые столы, где предполагается обсудить цифровые перемены в общепите и ресторанном бизнесе, образовании, развитие робототехники. А в рамках проведения Слёта IT-тимуровцев 25–26 июня будет организован агитпоезд с ребятами, их родителями и педагогами. Форум «ЭНА-2021» проходит при поддержке министерства цифрового развития и связи Алтайского края и комитета Алтайской торгово-промышленной палаты по информационным технологиям.