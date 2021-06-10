В театре кукол «Сказка» начали репетировать новый спектакль

Постановка «Паша» — это история жизни поколения «кому за 35».

Фото: театр кукол “Сказка”

Ставит спектакль по мотивам рассказов из книг «Добыть Тарковского» молодого пермского автора Павла Селукова «золотомасочная» команда, которая уже прибыла в Барнаул, сообщает пресс-служба театра кукол. Режиссёр постановки — многократный номинант театральной премии «Золотая маска» Александр Янушкевич (Минск), художник — лауреат театральной премии в области театрального искусства для детей «Арлекин» Антон Болкунов (Алма-Ата), драматург — Алексей Гончаренко (Москва).

Фото: театр кукол «Сказка»

Историю жизни поколения «кому за 35» сыграют молодые актёры. В многонаселённом спектакле важные роли и у кукол, в которых реальные лица исполнителей соединятся с абстрактными формами. Это один из масштабных и нетипичных проектов, в постановке участвует практически вся труппа театра.

По задумке создателей спектакля лирические герои разных рассказов превратились в одного персонажа, которого, конечно, зовут Паша. В центре внимания — его отношения с отцом, друзьями, женщинами. Отличительная черта Паши — постоянная рефлексия. Он занят размышлениями о себе, человеке, познаёт искусство и с юмором смотрит на быт.

Книга «Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы», по которой ставят спектакль, в 2019 году стала финалистом сразу двух престижных литературных премий — «Большая книга» и «Национальный бестселлер». Литературный критик Галина Юзефович так охарактеризовала автора: