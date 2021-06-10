Захватывающая история создания шариковой ручки и другие памятные события сегодняшнего дня

Сегодня в мире отмечаются Всемирный день мороженого, День рождения шариковой ручки, День рождения киностудии «Союзмультфильм», Всемирный день ремесленничества, Всемирный день модерна, Международный день геральдики и многие другие. О некоторых из праздничных событий в обзоре от «Вечернего Барнаула».

Фото: canva.com

День рождения шариковой ручки

Мы настолько привыкли к этому атрибуту повседневной жизни, что сложно представляем, как ещё в начале XX века его не было. Шариковая ручка, пришедшая на смену чернильной, сегодня отмечает своё 78-ю годовщину. 10 июня 1943 года американцем Милтоном Рейнолдсом был зарегистрирован патент.

Фото: Михаил Полубедов

Но не всё так просто в этой истории. Изобр`л новинку не сам Рейнольдс — он всего лишь воспользовался чужой идей, автором которой был венгр Ласло Биро. Заметив, что типографская краска высыхает быстрее, он попытался залить её в перьевую ручку. Но она оказалась довольно густой. Помог Ласло в итоге его брат Георгий, который был химиком. Он принял участие в создании стержня с шариком, оставляющим след на бумаге. Это произошло в 1938 году. Но история шариковой ручки на этом ещё не заканчивается.

Кровопролитная война заставила талантливых братьев переехать в Аргентину. Там они и начали в 1942 выпускать свою продукцию. Но Ласло Биро не смог в процессе переезда вовремя зафиксировать свою разработку. Патент братья получили лишь для двух стран — Аргентины и Венгрии. Этой ситуацией и воспользовался хитрый Рейнольдс. Находясь в латиноамериканской стране, он приобрёл новое изделие. Вернувшись в США, бесцеремонным образом выдал изобретение за своё и оформил патент. Биро не удалось доказать, что именно он является настоящим автором изделия. А шариковая ручка вскоре стала продаваться во многих странах мира.

Эта, далеко не самая красивая история, уже осталась в прошлом. Однако справедливости ради стоит отметить, что в разных странах не забывают об истинном создателе шариковой ручки и, говоря об этой письменной принадлежности, вспоминают именно Ласло Биро

Всемирный день мороженого

Сегодня, 10 июня, Всемирный день любимого многими лакомства — мороженого. Дата приурочена ко дню поступления в массовую продажу десерта в Америке в 1786 году.

Надо сказать, что история появления мороженого насчитывает более 3000 лет. Историки уверены, что первое мороженое было изобретено в Китае. Это была смесь льда и снега с кусочками фруктов — апельсинов, лимонов, зёрен граната. Рецепт его изготовления был строго засекречен. Существует версия, что состав этого десерта в Европу привёз Марко Поло, раздобыв его во время путешествия по Китаю.

На Руси был свой состав этого лакомства. Это была смесь сладкого творога, сливок и изюма, замороженная в форме шариков.

Фото: smolbattle.ru

Массовому производству мороженого уделялось огромное внимание и во времена СССР. Особенно популярным было эскимо — молочное мороженое на палочке, покрытое шоколадной глазурью. Но и в вафельных стаканчиках оно было крайне желанным во всех советских семьях. Детей отправляли в продуктовый магазин с бидоном, куда складывалось сразу несколько порций мороженого. Многие вспоминают длинные ряды женщин с причёсками-«химией» и ребятишек с сетками и бидонами, терпеливо ожидающих своей очереди.

Сегодня выпускается огромное количество разнообразных видов мороженого — на любой вкус. А какое ваше любимое мороженое?

День рождения киностудии «Союзмультфильм»

Фото: Quiz.ink

Ещё добрый повод для маленького праздника. Знаменитая киностудия 10 июня празднует день своего основания. Она была создана в 1936 году. Удивительно, но сотрудники студии не прекращали своей работы даже в военное время.

Первый выпущенный мультфильм «В Африке жарко» был продолжительностью 10 минут и в черно-белом формате. Уже через год появились первые цветные варианты мультипликационных историй.

Студия начинала работу под названием «Союздетмультфильм». Она располагалась в здании закрытого храма. Героями историй были рисованные животные, визуально напоминающие людей. Позже появились первые эксперименты по созданию разных жанров. Мультфильмы стали кукольными, затем пластилиновыми, а ещё позже –– компьютеризированными.

Первый полнометражный мультфильм «Конёк-горбунок», созданный по произведению Ершова, вышел свет в 1947 году и получил высокие оценки экспертов. Зрители были в полном восторге.

Интересные факты

Мультфильм «Ёжик в тумане» в 2003 году признан лучшим мультфильмом всех времён. Критики и мультипликаторы единогласно проголосовали за это.

Фото: kartinkinaden.ru

Мультфильм «Жил-был пес» идёт всего 10 минут. Но на написание его сценария ушёл целый год. Эдуард Назаров не зря вложил в него столько времени и сил. В 1983 году мультфильм получил первый приз во Франции и Дании.

Голос всеми любимого Винни-Пуха узнаваем с детства. Однако актёра для озвучки искали долго — в одноимённом мультфильме для соответствия голоса с персонажем медвежонка не подошёл ни один актёр. Только после увеличения скорости голосовой записи на одну треть коллектив единогласно выбрал голос Евгения Леонова.

Никита Гусятник

В этот день церковный календарь перекликается с народным не только в названии. Сегодня почитают преподобного Никиту-исповедника. Он был сторожем маленьких гусят. К нему и обращаются с молитвой о защите домашней птицы от хищников и даровании ей здоровья от всяких хворей.

Праздник также носит названия: день духов полудня, полуденницы, Никитин день.

Именины

Сегодня день ангела у людей с именами: Игнатий, Елена, Василий, Макар, Никита, Захар, Пётр, Ираклий, Николай, Дмитрий.