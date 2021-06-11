Барнаульская делегация приняла участие в первой всероссийской встрече городов трудовой доблести

Делегатами Всероссийской историко-стратегической сессии «И тыл был фронтом», проходившей в Севастополе, стали 100 представителей из 19 муниципалитетов, которым присвоено звание «Город трудовой доблести».

Фото: vesti92.ru

В состав барнаульской команды вошли члены городской Общественной комиссии по вопросу присвоения Барнаулу почётного звания, представитель комитета по образованию, руководители образовательных организаций и централизованной библиотечной системы города. Возглавила делегацию Светлана Мосина, управляющая делами администрации города Барнаула, председатель организационно-контрольного комитета.

Копилка опыта

Для участников барнаульской делегации поездка в Севастополь стала и копилкой опыта по патриотическому воспитанию молодого поколения на основе трудовых подвигов времён Великой Отечественной войны.

О значимости кооперации городов, носящих звание «Город трудовой доблести», говорит тот факт, что модераторами секций стали члены Совета Федерации, директора ведущих музеев, руководство правительства города Севастополя, правительства Ульяновской области.

— Тема патриотической работы на основе трудовых подвигов земляков новая, но уже есть некоторый опыт у городов, получивших звание в прошлом году. Так, кто-то занялся укреплением школьных музеев, Уфа и Ульяновск развивают промышленный туризм, на территории заводов и предприятий, эвакуированных в годы войны, обустраиваются уголки трудовой славы, — рассказала заместитель руководителя комитета по образованию города Барнаула Наталья Михальчук. — Были предложения вовлечь в эту работу не только общественников и школьников, но и дошкольников. Например, придумать красочные книги, которые могли бы рассказать о том, что такое город трудовой славы, как помогали дети в годы войны приближать Победу.

Интересными, по мнению Натальи Михальчук, стали наработки севастопольских коллег в части новых технологий патриотического воспитания, например проект «Школа неформальной патриотики».

Представители барнаульской делегации и волонтёры, помогавшие при работе на сессии.

Фото предоставлено барнаульской делегацией

Есть чему поучиться

Секция, в работе которой принимал участие директор школы № 136 Александр Шнайдер, называлась «Уроки трудовой доблести: сохранение исторической памяти».

— Это был педагогический круглый стол с конкретными примерами: каким образом в регионах накапливают информацию, выстраивают сотрудничество с организациями, работавшими в годы войны на нужды фронта, — рассказал Александр Шнайдер. — Несколько выступлений затронули деятельность поискового движения России, чтобы заинтересовать молодёжь и дать толчок к изучению истории трудового подвига в своих городах. Например, по возвращении из поисковой экспедиции провести мероприятие, пригласив к ребятам тружеников тыла, детей войны, ветеранов труда поделиться находками и услышать «живые» воспоминания.

Участников секции заинтересовало выступление инициативной группы одной из школ Самары, где уже реализуется программа «И тыл был фронтом». В ней просто и доступно описывается последовательность действий, которую необходимо провести школе, чтобы дети знали, что такое город трудовой доблести. Кроме того, чётко описано взаимодействие с организациями и предприятиями, работавшими на нужды фронта — работа с трудовыми коллективами, волонтёрское движение, выход в музеи при заводах, стенгазеты по истории предприятия и т.д.

— Я рассказал об опыте самарских коллег на совещании педколлектива школы, мы пойдём по их пути и внесём дополнение в программу воспитательной работы по этому направлению, — поделился Александр Шнайдер. — Нужно проанализировать имеющиеся в Барнауле ресурсы и понять, кого сможем взять в партнёры. В течение месяца попробуем обсудить это с предприятиями, которые работали в годы войны, и ближе к августу, когда будет планироваться работа классных руководителей, наметим конкретные мероприятия.

Барнаульский опыт

На площадке «Трудовая доблесть России» выступила директор Централизованной библиотечной системы Барнаула Юлия Базуева, которая рассказала, как можно трансформировать уже реализованные масштабные проекты под новые задачи.

— В прошлом году мы проводили акцию «Литературный десант. Литература о войне. Наследие молодых» в библиотеках города, — рассказала Юлия Базуева. — Изначально её участниками планировалась молодёжь от 15 до 30 лет, которая будет присылать видеозаписи с авторским чтением отрывков из книг о войне. Акция началась в очном формате, но из-за пандемии пришлось перейти в онлайн-формат, зато число участников значительно расширилось, в том числе и географически. К нам присоединились участники из Алтайского края, Москвы, Грузии, Армении, Казахстана. Мы продлили и время проведения акции до мая 2020 года, перестали ограничивать возраст участников. Победители получили в подарок книги о войне, подписанные участниками Великой Отечественной войны. Аудиоролики транслировались на радио с февраля по май, кроме того, записи шли и в общественном транспорте. Аккаунт акции посмотрели около 140 тысяч человек по всей стране и за её пределами. Наработанный опыт мы используем уже в этом году, теперь участники будут читать отрывки из книг о тружениках тыла, давать воспоминания и семейные истории.

— Командная работа принесла хороший результат, — сказала, подводя итоги, Светлана Мосина. — Удалось поделиться своим опытом и послушать коллег из других регионов, а главное — получить в руки механизмы реализации задачи, которая перед нами поставлена: сохранять наследие тружеников тыла так же бережно, как мы храним память о солдатах Победы.

На сессии были разработаны предложения по патриотической работе в городах с почётным званием. Это открытие музея в каждой новой школе. Поиск новых, интересных для молодежи подходов в гражданско-патриотическом воспитании и историческом образовании. Использование ресурсов городов, носящих почётное звание «Городов-героев», «Городов воинской славы», «Городов трудовой доблести», для решения главной задачи — противодействию фальсификации истории, пересмотру ценностей Победы советского народа в Великой Отечественной войне, вкладу мирного населения в Победу.

Предложения барнаульской делегации, которые вошли в резолюцию участников Всероссийской историко-стратегической сессии городов трудовой доблести:

— рекомендовать Министерству просвещения Российской Федерации разработать единые методические рекомендации по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся с единой сеткой уроков для программ воспитания образовательных организаций;

— упорядочить календарь тематических уроков, направленных на гражданско-патриотическое воспитание и историческое образование обучающихся, объединив их концептуальной нитью;

— возродить выпуск книг, увековечивающих подвиг детей и подростков в годы Великой Отечественной войны, а также выпустить серию книг для детей дошкольного и младшего школьного возраста о городах-героях, городах воинской славы, городах трудовой доблести;

— рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации совместно с Российским военно-историческим и Российским историческим обществом разработать единые методические рекомендации по установке памятных стел «Город трудовой доблести».