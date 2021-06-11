Депутаты Барнаульской гордумы ушли на каникулы. Как прошло последнее заседание

Сегодня, 11 июня, состоялось заседание Барнаульской городской Думы. Депутаты утвердили изменения в некоторые решения и нормативно-правовые документы.
Так, представители законодательной власти утвердили изменения в решения «О порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций на оплату услуг ЖКХ», «О бюджете города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», кроме того депутаты приняли отчёт об исполнении бюджета города за 2020 год.
«Выплаты компенсаций позволят нивелировать расходы на оплату услуг ЖКХ жителей, проживающих в разных микрорайонах города, например там, где поставщиком услуг является ООО «Затан» и «Нерудная партия». Общая сумма компенсации на 2021 год из городского бюджета составит более 27 млн рублей», — сообщается на официальном сайте гордумы.
По словам председателя Барнаульской городской Думы Галины Буевич, в 2010 году депутаты города Барнаула воспользовались своим правом и утвердили предельную плату за единицу жилищно-коммунальных услуг, выше которой горожане не должны нести расходы. То есть, если тариф превышает такую плату, то население получит компенсацию, размер которой определяется как разница между ними.
«Ежегодно предельная плата индексируется на величину предельного индекса, утверждаемого для города указом губернатора Алтайского края. Текущий год не стал исключением, и эту плату планируется с 1 июля увеличить на 7% в соответствии с указом губернатора Алтайского края от 08.12.2020 № 208.
Таким образом, соблюдая установленное государством ограничение по росту платежей за жилищно-коммунальные услуги, в 2021 году продолжит свое действие положительно зарекомендовавшая система социальной защиты населения города Барнаула», — прокомментировала Галина Буевич.
Кроме этого, депутатами были приняты изменения в решение о бюджете на 2021 год. Так, общий объём доходов бюджета города увеличится на 1, 277 млрд рублей и составит 16, 794 млрд. Общий объём расходов бюджета также увеличится до 17, 883 млрд рублей. Дефицит бюджета останется прежним — 1,088 млрд. Дополнительные средства по межбюджетным трансфертам будут распределены таким образом: на осуществление дорожной деятельности — 524 млн рублей; на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Взлетной, 2-в, пристроек к зданиям МБОУ «Лицей № 121» и МБОУ «СОШ № 98», школ в кварталах 2009, 2009-а, 2010, 2011/2, 2012, 2032, 2036, детских садов в квартале 2010, на ул. Фурманова, 22 — 295 млн рублей.
Также увеличены расходы на оплату труда работников бюджетной сферы, возмещение части затрат пассажироперевозчикам, приобретение дорожной техники, оборудования для учреждений образования, проведение ремонта учреждений образования, поддержку молодых семей в сумме более 400 млн рублей.
Кроме этого, состоялось обсуждение бюджета города за 2020 год. По доходам он исполнен в сумме 16, 450 млрд рублей. Отмечено, что бюджет Барнаула впервые перешагнул отметку в 16 млрд рублей. Средства были выделены на развитие дорожной и социальной инфраструктуры в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, которая будет реализовываться до 2024 года. Это позволит в будущем построить школу в микрорайоне Спутник, 5 автомобильных дорог, а также обустроить инженерной инфраструктурой квартал 2012. В полном объёме выполнено софинансирование национальных проектов. В отчётном году в эксплуатацию введено пять детских садов, две школы, реконструированы дороги по улицам Попова, Сиреневая, Солнечная поляна, проведено благоустройство 81 двора и двух общественных территорий.
В условиях ковидных ограничений совместно гордумой и правительством Алтайского края выполнены целевые показатели по оплате труда работников бюджетной сферы.