Депутаты Барнаульской гордумы ушли на каникулы. Как прошло последнее заседание

Сегодня, 11 июня, состоялось заседание Барнаульской городской Думы. Депутаты утвердили изменения в некоторые решения и нормативно-правовые документы.

Фото: Михаил Полубедов

Так, представители законодательной власти утвердили изменения в решения «О порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций на оплату услуг ЖКХ», «О бюджете города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», кроме того депутаты приняли отчёт об исполнении бюджета города за 2020 год.

«Выплаты компенсаций позволят нивелировать расходы на оплату услуг ЖКХ жителей, проживающих в разных микрорайонах города, например там, где поставщиком услуг является ООО «Затан» и «Нерудная партия». Общая сумма компенсации на 2021 год из городского бюджета составит более 27 млн рублей», — сообщается на официальном сайте гордумы.

По словам председателя Барнаульской городской Думы Галины Буевич, в 2010 году депутаты города Барнаула воспользовались своим правом и утвердили предельную плату за единицу жилищно-коммунальных услуг, выше которой горожане не должны нести расходы. То есть, если тариф превышает такую плату, то население получит компенсацию, размер которой определяется как разница между ними.

Фото: Михаил Полубедов

«Ежегодно предельная плата индексируется на величину предельного индекса, утверждаемого для города указом губернатора Алтайского края. Текущий год не стал исключением, и эту плату планируется с 1 июля увеличить на 7% в соответствии с указом губернатора Алтайского края от 08.12.2020 № 208.

Таким образом, соблюдая установленное государством ограничение по росту платежей за жилищно-коммунальные услуги, в 2021 году продолжит свое действие положительно зарекомендовавшая система социальной защиты населения города Барнаула», — прокомментировала Галина Буевич.

Кроме этого, депутатами были приняты изменения в решение о бюджете на 2021 год. Так, общий объём доходов бюджета города увеличится на 1, 277 млрд рублей и составит 16, 794 млрд. Общий объём расходов бюджета также увеличится до 17, 883 млрд рублей. Дефицит бюджета останется прежним — 1,088 млрд. Дополнительные средства по межбюджетным трансфертам будут распределены таким образом: на осуществление дорожной деятельности — 524 млн рублей; на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Взлетной, 2-в, пристроек к зданиям МБОУ «Лицей № 121» и МБОУ «СОШ № 98», школ в кварталах 2009, 2009-а, 2010, 2011/2, 2012, 2032, 2036, детских садов в квартале 2010, на ул. Фурманова, 22 — 295 млн рублей.

Также увеличены расходы на оплату труда работников бюджетной сферы, возмещение части затрат пассажироперевозчикам, приобретение дорожной техники, оборудования для учреждений образования, проведение ремонта учреждений образования, поддержку молодых семей в сумме более 400 млн рублей.

Кроме этого, состоялось обсуждение бюджета города за 2020 год. По доходам он исполнен в сумме 16, 450 млрд рублей. Отмечено, что бюджет Барнаула впервые перешагнул отметку в 16 млрд рублей. Средства были выделены на развитие дорожной и социальной инфраструктуры в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, которая будет реализовываться до 2024 года. Это позволит в будущем построить школу в микрорайоне Спутник, 5 автомобильных дорог, а также обустроить инженерной инфраструктурой квартал 2012. В полном объёме выполнено софинансирование национальных проектов. В отчётном году в эксплуатацию введено пять детских садов, две школы, реконструированы дороги по улицам Попова, Сиреневая, Солнечная поляна, проведено благоустройство 81 двора и двух общественных территорий.

В условиях ковидных ограничений совместно гордумой и правительством Алтайского края выполнены целевые показатели по оплате труда работников бюджетной сферы.