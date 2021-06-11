Чуйский тракт обновляют на въезде в Барнаул

Планируется обновить 17 километров дороги.

С помощью защитных покрытий на двух участках Чуйского тракта хотят повысить транспортно-эксплуатационные характеристики.

Региональный минтранс сообщил, что работы идут на четырёхполосном отрезке по основному направлению трассы (км 201 — км 207) и на подъезде к Барнаулу (км 0 — км 11). Изношенное покрытие фрезеруют на глубину 3 см, затем укладывают новый слой из битумоминеральной открытой смеси с применением латексной эмульсии. Таким образом дорожники повысят ровность и коэффициент сцепления покрытия с колесами автомобилей. Технология обеспечивает износостойкость и водонепроницаемость, что позволяет продлить срок службы других конструктивных слоёв дорожной одежды. Горизонтальную разметку нанесут с применением термопластика — более заметного для автомобилистов материала.