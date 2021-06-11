Для того чтобы в крае сформировался коллективный иммунитет, требуется привить более 1 млн человек

Кампания по вакцинации от COVID-19 в регионе набирает обороты. На сегодня уже полностью привито 216,2 тысячи человек, ещё более 50 тысяч жителей края поставили первую прививку. Между тем ежедневно число вакцинированных увеличивается на 2–2,5 тысячи человек.

В рамках прививочной кампании вакцинироваться можно как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах.

Фото: Андрей Чурилов

В последнее время в Алтайском крае в среднем выявляют по 50–60 новых случаев COVID-19 в день. То есть темпы заболеваемости снижаются, однако учёные не исключают третьей волны коронавируса, от которой может спасти формирование коллективного иммунитета, то есть вакцинация. Медики напоминают, что в нашем регионе можно привиться, выбрав одну из трёх вакцин: «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона» (разработанная Государственным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Новосибирска) и «КовиВак», поступившую к нам из Федерального научного центра им. М.П. Чумакова. Более подробно о свойствах каждой из них можно узнать на сайте регионального минздрава.

— Я привилась в начале апреля, когда в Алтайском крае в ходу была только одна вакцина «Cпутник V», — рассуждает 70-летняя пенсионерка Людмила Радченко. — Убеждена, что в моем возрасте прививка — единственный выход из сложившейся ситуации. Ведь у меня большие проблемы с легкими, два перенесённых онкологических заболевания, а потому такие люди, как я, — практически мишень для коронавируса.

Прививку Людмила Николаевна решила делать вместе с мужем, так как посчитала, что не только она, но и все члены семьи должны быть под защитой. Оба они и записались на вакцинацию через сайт «Госуслуги», где выбрали удобное для обоих время.

— Не скрою, перед прививкой я очень волновалась, так как слышала мнения за и против, а также о возможных реакциях на вакцину, — делится она. — Однако первая прививка прошла для меня совершенно безболезненно. В 9-й поликлинике приняли нас в этот день без очереди, уделив нам с мужем достаточное количество времени. А вот вторая прививка, сделанная спустя 21 день, дала о себе знать. После второй прививки меня знобило, причём без температуры, но на следующий день всё прошло. Кстати, всё происходившее со мной, я, как и велели врачи, записывала в специальный дневник наблюдений — чисто для себя. Но, к счастью, у нас с мужем всё прошло благополучно.

74 947 человек привито в Барнауле по данным регионального минздрава (на 9 июня).

По словам заместителя председателя краевого правительства Игоря Степаненко, всего к осени планируется привить более 1 миллиона человек. Это необходимо, чтобы сформировался коллективный иммунитет. В летний сезон в крае ожидается много туристов, в том числе из других регионов. Чтобы обезопасить и себя, и гостей, необходимо поставить прививку.

Как напоминают медики, вакцинируют от коронавируса бесплатно, для этого нужно записаться в близлежащую поликлинику или прийти без уведомления в один из мобильных медицинских комплексов. Кстати, сегодня эти комплексы установлены на пл. Спартака и возле торгового центра «Праздничный» (ул. Балтийская, 16). Третий мобильный пункт выезжает в организованные коллективы.