К укладке асфальта приступили на Северном Власихинском проезде в Барнауле

Строительство улицы ведётся в рамках нацпроекта.

Фото: администрация Барнаула

На сегодняшний день работы ведутся на участке от проспекта Энергетиков до ул. Сергея Ускова. Строители кладут нижний слой асфальта на Северном Власихинском проезде. Всего будет проложено 600 метров. После завершения работ на основной проезжей части здесь начнут строить парковки.

На следующей неделе строители приступят к аналогичным работам на участке от ул. Сергея Ускова до ул. Попова, длина которого составляет ещё один километр. Сейчас идут подготовительные работы: отсыпается основание дороги, ведётся устройство дождеприёмников.

К 1 сентября 2021 года на участке проезда Северного Власихинского от улицы Попова до проспекта Энергетиков появится новая дорога в 1 километр 600 метров и шириной 7,5 метра. Отметим, что раньше здесь не было обустроенной подъездной дороги к заселённым многоквартирным жилым домам. Её строительство ведётся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Общая стоимость работ составляет 249,5 млн рублей. Кроме того, с обеих сторон дороги появятся новые тротуары, парковки, будут установлены посадочные павильоны и уличное освещение, проведено благоустройство территории, высажены деревья и кустарники.

Также подрядная организация приступила к строительным работам на дороге от проспекта Энергетиков до Павловского тракта, которая является продолжением первого участка дороги. Здесь ведётся строительство коммуникаций и устройство котлована под дорогу. Далее строители приступят к укладке асфальта. До конца года они выполнят благоустройство территории. Средства на строительство этого участка дороги в размере 116,2 млн рублей выделены по индивидуальной программе развития Алтайского края.

Строительство данной автомобильной дороги позволит обеспечить безопасный и комфортный подъезд к построенным многоквартирным жилым домам, а также снизить транспортную загруженность улиц Власихинской, Балтийской и Сергея Ускова, пишет администрация города.