«Коммунальщик» дважды дома уступил казанскому «Ак Барс – Динамо»

Барнаульский «Коммунальщик» в очередном туре первенства России по хоккею на траве среди женских команд Суперлиги дважды на своём поле уступил казанскому «Ак Барс – Динамо» — 0:5, 2:5.

Фото: Владимир Мартынов.

В первой игре барнаульская команда не реализовала несколько опасных моментов, а соперники сумели это сделать. Три гола в составе казанцев на счету Ирины Осиповой, воспитанницы «Коммунальщика», много лет игравшей в Барнауле.

В повторной встрече команды обменялись голами в самом начале встречи, а потом забивали только гости. Лишь в заключительном отрезке «Коммунальщику» удалось забить гол престижа.

Следующие матчи барнаульская команда проведёт дома 13 и 14 июня против сборной Свердловской области.